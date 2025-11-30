SEDMI DAN BRADATE VOŽNJE Od Splita do Zagreba, 443 nova kilometra humanosti

Sedmi dan humanitarnog pothvata PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme, koji predvodi poznati motoavanturist Željan Rakela predsjednik BMW MK DALMACIJE, obilježila je dinamična ruta od Splita do Zagreba, niz emotivnih susreta i još jedan veliki val podrške za Županijsku ligu protiv raka – Split.

Rakela je današnji dan započeo rješavanjem tehničkih problema – na predstavljanju njegovog motocikla “Bumblebee” večer ranije netko je nenamjerno odlomio lijevi retrovizor. U ranim jutarnjim satima pomoć je stigla od dugogodišnjeg prijatelja i mehaničara Ogia u servisu Moto - Ogi, koji je u kratkom roku osposobio motocikl za nastavak putovanja. Nakon kratkog druženja i fotografiranja uz Ogi­jevu neobičnu Hondu, Rakela se uputio prema splitskoj onkologiji.

Tamo je uz molitvu i blagoslov službeno započeo sedmi dan Bradate vožnje Extreme, a podršku mu je došlo pružiti oko šezdesetak motorista, među kojima i ravnatelj KBC-a Split, gospodin Krešimir Dolić. Točno u podne, kolona od 22 motocikla nakon blagosliva je krenula prema Zadru kako bi podržala humanitarnu Bradatu aukciju.

U Zadru su domaćini iz MK Vuk Samotnjak organizirali kratku panoramsku vožnju gradom, nakon čega se skup preselio u Restoran Harbor, gdje je održana bradata aukcija. Ondje su se pridružili i članovi BMW Moto Kluba Dalmacija, iz Zadra Roland Iveljić i Mario Jurjević, koji su svojim donacijama dodatno ojačali fond za Županijsku ligu protiv raka – Split.

U tom trenutku stiže i vijest iz Zagreba – Vesna Maksimović donirala je čak 1.000 eura, što je Rakeli i njegovom suputniku Aljoši Špecu bio dovoljan motiv da odmah krenu put metropole. Putovanje je bilo sve samo ne jednostavno: Maslenica ih je dočekala snažnom burom, a Lika s temperaturama od -3°C. Unatoč izazovima, dvojac je u Zagreb stigao u 19:30.

Večer su proveli u društvu Borisa Blaževića i donatorice Vesne Maksimović, dok je kratko svratio i Rakelin dugogodišnji prijatelj Zvonko Jurić, donijevši mu ulje za njegov prepoznatljivi “Bumblebee”.

Ovaj dan obilježio je i impresivan statistički napredak: Rakela je u sedmom danu prešao 443 kilometra, čime je ukupna kilometraža dosad narasla na 4.202 km. Do konačnog cilja – ambicioznih 120.000 kilometara, ostalo je još 115.798 km.

Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme dio je obilježavanja 120 godina Rotaryja u svijetu, a cilj je tijekom 365 dana preći 120.000 kilometara i prikupiti jednaki iznos u eurima za potrebe Županijske lige protiv raka – Split.

“Nastavljamo nezaustavljivo dalje. Svaka donacija, svaka podrška i svako pružena potpora daje mi snagu da nastavim dalje”, poručio je Rakela nakon dolaska u Zagreb.

Za sutra najavljuje dva nova potpisa donatora i dodatnih 2.000 eura za borbu protiv raka. Humanitarna avantura se nastavlja, a interes javnosti i broj onih koji pružaju podršku iz dana u dan raste.