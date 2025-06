Sedam poginulih i 30 ozlijeđenih u željezničkoj nesreći u Rusiji

Sedam osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon što su se tijekom noći u Rusiji srušila dva mosta, piše Sky News.

Vlak je iskočio iz tračnica nakon što se na njega srušio most u Brjanskoj regiji, pri čemu su poginuli strojovođa i šestero drugih osoba. Oko 69 osoba je ozlijeđeno u nesreći, a vlak je u to vrijeme putovao iz Moskve za Klimov.

Ranije su lokalne vlasti za incident okrivile "nezakonito miješanje". Kasnije se most srušio u ruskoj Kurskoj regiji dok je preko njega prolazio teretni vlak. Lokalni dužnosnici rekli su da je jedan od strojovođa vlaka ozlijeđen u nesreći.

Ruski Telegram kanal Baza, koji često objavljuje informacije iz izvora u sigurnosnim službama i policiji, izvijestio je, bez pružanja dokaza, da je most u Brjansku dignut u zrak, prema početnim informacijama.

Iz Ukrajine nije bilo neposrednih komentara. Od početka rata koji je Rusija pokrenula prije više od tri godine, ukrajinske snage nastavljaju prekogranično granatiranje, napadi dronovima i tajni napadi u regije Brjanska, Kurska i Belgorod koje graniče s Ukrajinom.

Guverner regije Brjansk Aleksandar Bogomaz rekao je: "Čini se sve kako bi se žrtvama pružila sva potrebna pomoć."

Hitne službe su na mjestu iskakanja vlaka iz tračnica i pokušavaju izvući preživjele iz ruševina.

Ruska savezna agencija za cestovni promet izjavila je da je uništeni most prolazio iznad željezničkih tračnica kojima se vlak kretao.

Snimke s mjesta događaja prikazuju putničke automobile koji su se raspali i ležali usred srušenog betona s mosta. Druge snimke na društvenim mrežama izgledaju kao da su snimljene iz vozila koja su jedva izbjegla vožnju na most prije nego što se srušio.

A car bridge collapse in Russia’s Bryansk region derailed a train, killing 7 and injuring 35.

Russia’s state railway initially blamed “illegal interference,” suggesting sabotage, but later edited its statement to remove the allegation pic.twitter.com/b6OSNopZPv

— Mediazona (@mediazona_en) June 1, 2025