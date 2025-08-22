Sedam mrtvih, devet nestalih nakon nesreće na gradilištu mosta

Sedam osoba je poginulo, a devet drugih se vodi kao nestalo nakon što je u petak (22. kolovoza) puklo uže na mostu u izgradnji na sjeverozapadu Kine, izvijestili su državni mediji.

People's Daily je izvijestio da je 15 radnika i voditelj projekta bilo na gradilištu mosta preko Žute rijeke u pokrajini Qinghai kada je uže puklo oko 3 sata ujutro u petak.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Most na željezničkoj pruzi Sečuan-Qinghai je najveći svjetski dvokolosiječni željeznički most s kontinuiranim čeličnim rešetkastim lučnim sustavom, prema izvješću.

To je također prvi kineski željeznički most s čeličnim rešetkastim lučnim sustavom preko Žute rijeke - drugog najdužeg u zemlji - navodi se u izvješću.

Slike objavljene na web stranici People's Dailyja prikazuju djelomično izgrađeni most, njegov srednji dio još nije dovršen, s dva divovska skela i nekoliko dizalica uz njega.

U tijeku je spasilačka operacija, dodaje se u izvješću.

Industrijske nesreće prilično su česte u Kini zbog nejasnih propisa i slabih sigurnosnih standarda.

U prosincu prošle godine, 13 osoba je nestalo nakon urušavanja gradilišta za veliku željezničku prugu u južnom kineskom gradu Shenzhenu. Nije bilo izvješća o preživjelima.