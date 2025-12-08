SDŽ širi program pomoći mladima: Potpisano osam sporazuma, kreće uređenje stanova za učitelje

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je potpisivanje sporazuma u okviru Programa sufinanciranja projekata jedinica lokalne samouprave na području SDŽ za izgradnju i/ili rekonstrukciju stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji za Proračunsko razdoblje 2024.-2025.

"Danas smo imali zadovoljstvo potpisati osam sporazuma za naše lokalne čelnike, dva grada i šest općina. Uz ona tri potpisana sporazuma početkom godine, za sada se 11 lokalnih zajednica priključilo našem novom programu kroz demografske mjere, a program je priuštivo stanovanje u Dalmatinskoj zagori i na našim otocima. Kao što vidite aktivni su ovaj put bili ljudi s otoka - sa Brača i Visa. Moram reći da je u ispostavi Europske komisije u Zagrebu prije dva dana Splitsko-dalmatinska županija dobila priznanje od Europske komisije za provođenje programa priuštivog stanovanja. Mi već više godina provodimo projekt Tu je tvoj dom. Do sada smo potpisali 421 ugovor. Iz proračuna samo izdvojili nešto malo manje od 5.5 milijuna eura. Vidjeli smo i želju lokalnih zajednica da bi se priključili našim aktivnostima i na ovaj način kroz priuštivo stanovanje oni se priključuju", kazao je ovom prigodom župan Boban.

Pojasnio je na što se mogu utrošiti dobivena sredstva.

"U proračunu smo za prvi javni poziv osigurali 850 tisuća eura, 250 tisuća eura smo već potpisali za ove tri lokalne zajednice, a danas je potpisalo osam lokalnih zajednica. Iz tih financijskih sredstava može se ili kupiti zemljište, ili rekonstruirati obiteljska kuća, kupiti kuća ili stan, izraditi projektna dokumentacija, sve kroz ovaj javni poziv je moguće", kaže župan, a zatim najavljuje još jedan važan projekt.

"Jedan cijeli koloplet demografskih mjera provodi SDŽ. Tijekom 2026. godine krećemo u još jedan projekt. U našem registru imamo jako veliki broj stanova koji su nekada bili u funkciji za učitelje, uglavnom u Dalmatinskoj zagori ili na otocima. Pokrenut ćemo uređenje tih stanova, a kada ih uredimo raspisat ćemo javni poziv za korisnike i takve vrste stanovanja. Također provodimo mjere ugradnje solara, zatim je tu poziv za žene poduzetnice, OPG-ove, malo i srednje poduzetništvo...", naveo je župan, a zatim pozvao čelnike i drugih lokalnih zajednica da se prijave na javne pozive.

Trilj je ovom prigodom dobio 102 tisuće eura.

"Trilj je dobio 102 tisuće eura, koristit će se za projektiranje zgrada na području bivše tvornice Cetinka, ali i za otkup zemljišta koji nam je bio potreban da bi okrupnili tu cjelinu. Na području Trilja je isprojektirano 160 stanova za mlade obitelji. Već smo jedan ugovor potpisali sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za priuštivo stanovanje, za zgradu od 22 stana, a očekujem da ćemo početkom iduće godine krenuti u izgradnju te zgrade. SDŽ je taj projekt pomogla na prethodnom natječaju sa 75 tisuća eura. To se pokazalo kao prava mjera, olakšava nam se financiranje projekata koje provodimo na našem području", kazao je gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin te pojasnio da se sve planira dovršiti u roku od tri godine te da su stanovi namijenjeni mladima do 45 godina starosti.