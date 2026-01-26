SDŽ javlja: Upisi u prvi razred idu online, poznati rokovi i uvjeti

Upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2026./2027. u Splitsko-dalmatinskoj županiji provodit će se elektronički, kroz Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole. Roditelji će prijave podnositi online, a postupak je podijeljen po rokovima i kategorijama djece.

Školskim obveznicima smatraju se djeca rođena od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine, kao i djeca kojima je u prošloj godini već odgođen upis u prvi razred.

Iznimno, omogućena je i prijava za prijevremeni upis – za djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine – ako roditelji odnosno skrbnici žele ostvariti to pravo.

Rokovi za prijave

Rokovi su definirani unaprijed, a prijave se otvaraju u nekoliko faza:

redovan upis djece s teškoćama u razvoju provodit će se od 2. veljače do 15. travnja 2026. godine

zahtjevi za prijevremeni upis ili privremeno oslobađanje od upisa zaprimaju se od 16. veljače do 31. ožujka 2026. godine

redovan upis provodi se od 16. veljače do 15. ožujka 2026. godine

Kako će izgledati prijava

Roditeljima će u sustavu biti vidljivi osnovni podaci o djetetu te škola određena prema mjestu prebivališta ili boravišta. Nakon prijave moći će odabrati ponuđene opcije u dodijeljenoj školi – primjerice izborne predmete, strani jezik ili produženi boravak.

Sustav omogućuje i iskazivanje želje za upis u školu izvan upisnog područja, no pritom se naglašava da se ne smije narušiti organizacija rada škole niti onemogućiti upis učenicima koji toj školi pripadaju prema području.

Za roditelje koji nemaju vjerodajnice za pristup sustavu predviđeno je rješenje: trebaju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području, a škola će prijavu odraditi umjesto njih.

Pregledi i dovršetak upisa

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece provodi se u osnovnoj školi prema upisnom području. Upis se smatra dovršenim tek kada roditelj ili skrbnik potpiše upisnicu, koja zatim služi kao službena potvrda upisa u prvi razred.

U slučaju da je dijete raspoređeno u školu kojoj ne pripada prema upisnom području, roditelji se mogu javiti nadležnim administratorima kako bi se provjerili podaci i, po potrebi, ispravio raspored.