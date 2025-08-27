SDP: "U Hrvatskoj trenutno vlada institucionalni kaos i beznađe"

SDP je objavio otvoreno pismo u kojem se osvrnuo na nedavni incident u Benkovcu, ali i komentirao općenitu društvenu i političku klimu u Hrvatskoj.
Priopćenje donosimo u cijelosti:
Izjave koje su danas došle iz Šibenika izravno potvrđuju kako se “kulturna revolucija” provodi uz blagoslov premijera Plenkovića i državnog vrha. Umjesto da institucije države budu odgovorne prema svim svojim građanima, neovisno o njihovim političkim i drugim opredjeljenjima, došli smo u situaciju da male skupine ljudi određuju što je prihvatljivo, nasilno nameću svoju ideologiju, guše slobodu i demokraciju te pokušavaju uvesti kontrolu društva kroz strah i represiju.
U ovakvoj situaciji najodgovornije su i najviše su zakazale institucije države. Premijer Plenković ne bavi se rješavanjem problema, nego napadima na SDP samo zato što smo odlučno reagirali na neodgovornost njega i njegove Vlade, koja je ove postupke najprije poticala pa ohrabrivala, a sada ih pokušava relativizirati. Ovo je poraz demokracije i slobode. Odgovorni premijer bi se javno odrekao svih lažnih moralista, ali Plenković se očito toga boji. U Hrvatskoj trenutno vlada institucionalni kaos i beznađe.