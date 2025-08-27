SDP: "U Hrvatskoj trenutno vlada institucionalni kaos i beznađe"

SDP je objavio otvoreno pismo u kojem se osvrnuo na nedavni incident u Benkovcu, ali i komentirao općenitu društvenu i političku klimu u Hrvatskoj.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

Izjave koje su danas došle iz Šibenika izravno potvrđuju kako se “kulturna revolucija” provodi uz blagoslov premijera Plenkovića i državnog vrha. Umjesto da institucije države budu odgovorne prema svim svojim građanima, neovisno o njihovim političkim i drugim opredjeljenjima, došli smo u situaciju da male skupine ljudi određuju što je prihvatljivo, nasilno nameću svoju ideologiju, guše slobodu i demokraciju te pokušavaju uvesti kontrolu društva kroz strah i represiju.

Jučer Benkovac, danas Šibenik, a već smo čuli da će organizirane skupine ići od grada do grada, od sela do sela i propisivati ljudima što smiju raditi, a što ne. Što je sljedeće, hoće li i takozvani molitelji određivati ženama kako da se oblače i ponašaju u javnosti? U ovakvoj situaciji najodgovornije su i najviše su zakazale institucije države. Premijer Plenković ne bavi se rješavanjem problema, nego napadima na SDP samo zato što smo odlučno reagirali na neodgovornost njega i njegove Vlade, koja je ove postupke najprije poticala pa ohrabrivala, a sada ih pokušava relativizirati. Ovo je poraz demokracije i slobode. Odgovorni premijer bi se javno odrekao svih lažnih moralista, ali Plenković se očito toga boji. U Hrvatskoj trenutno vlada institucionalni kaos i beznađe. SDP poštuje i vjeruje u snagu tihe većine hrvatskih branitelja koji su dokazali da se bore za slobodu, a ne protiv nje. Vjerujemo i u građane koji razumiju što znači suživot različitih identiteta, ali s pravom osjećaju zabrinutost jer vide da su institucije države popustile pred pritiscima glasne manjine. SDP se, kao odgovorna politička snaga, neće povući pred pritiscima, nego će nastaviti štititi slobodu, dostojanstvo i demokratska prava svih ljudi u Hrvatskoj. Zato smo i najavili izmjene zakona kojima ćemo obvezati hrvatske institucije da rade svoj posao kako treba. SDP se bori za demokraciju i za pravo na različitost i neslaganje, jer sloboda vrijedi samo ako je jednaka za sve. To je društvo u kojem želimo živjeti.