SDP: "Rasprave o izvođaču nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha reprezentativaca"

Nacionalni SDP objavio je na društvenim mrežama poruku u kojoj poručuje da su rasprave o izvođaču pjesme na dočeku "nepotrebne" te da skreću fokus s uspjeha hrvatskih sportaša.

"Smatramo da rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca", navodi se u objavi nacionalnog SDP-a, uz poruku da sport treba biti prostor zajedništva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sport i reprezentacija pripadaju svima"

U objavi naglašavaju kako sport, po njihovu stajalištu, ne bi trebao biti poligon za političke podjele. "Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele", ističu.

Dodaju i da je, kako navode, "svima omogućeno" zajedničko slavlje. "Svi su mogli biti zajedno na trgu i slaviti, to uopće nije sporno. Sport i reprezentacija pripadaju svima", stoji u objavi.

Pohvala potezu zagrebačkog gradonačelnika

Nacionalni SDP u objavi se osvrnuo i na ulogu zagrebačkog gradonačelnika, ocjenjujući njegov potez "dobrim i odgovornim".

"U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom", poručuju.

Kritike na račun Vlade

Kritike su, međutim, usmjerene prema Vladi. Nacionalni SDP u objavi navodi da "odgovornost" vidi na "Plenkovićevoj Vladi", optužujući je za politizaciju sporta.

"I zbog toga je odgovornost na Plenkovićevoj Vladi koja umjesto da se ponaša normalno, opet ponavlja obrazac od prošlog ljeta, nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude", zaključuju u objavi, uz hashtag "#normalnahrvatska"