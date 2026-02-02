SDP: "Ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade"

Nacionalni SDP oštro je reagirao na istupe premijera Andreja Plenkovića nakon dočeka hrvatskih rukometaša, poručivši kako se u javnosti pokušava skrenuti fokus sa sportskog uspjeha na političke poruke i jednog glazbenog izvođača.

"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu", poručuju iz nacionalnog SDP-a u objavi.

U SDP-u ističu da su sportaši zaslužili da doček i cijela atmosfera budu posvećeni njihovom rezultatu, a ne, kako navode, političkom nametanju drugih tema.

"Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cijele nacije", navodi SDP.

"Da je bilo poštovanja, dočekao bi ih u zračnoj luci"

Posebno su se osvrnuli na ulogu Marka Perkovića Thompsona u cijeloj priči, tvrdeći da je pristup dočeku mogao izgledati posve drukčije.

"Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu", stoji u objavi nacionalnog SDP-a.

Na kraju poručuju da Hrvatska treba normalnost, a ne podjele.

"SDP poručuje: budi normalna Hrvatska!", zaključuju iz nacionalnog SDP-a