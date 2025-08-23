SDP-ovi ratni veterani: Braniteljska populacija ne stoji iza radikalnih ispada, ali njihov glas se ne čuje

Savjet za ratne veterane Socijaldemokratske partije Hrvatske osudio je nasilno prekidanje festivala "Nosi se" u Benkovcu, uz prijetnje i fašističke povike koje su pratile događaj. Naglašavaju kako je riječ o festivalu posvećenom nenasilju i solidarnosti, koji je dobio potporu Ministarstva kulture, dok Ministarstvo branitelja i nadležni ministar Tomo Medved, kako kažu, o svemu – šute.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"SDP-ov Savjet za ratne veterane najoštrije osuđuje nasilno prekidanje festivala “Nosi se” u Benkovcu, uz fizičke prijetnje organizatorici i fašističke povike “Za dom spremni”.

Benkovački festival posvećen promociji nenasilja i solidarnosti dobio je podršku Ministarstva kulture, dok Ministarstvo branitelja i HDZ-ov ministar Medved o nasilju – šute.

Riječ je o očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti: dok jedna institucija potpisuje podršku kulturi mira i solidarnosti, druga prešutno tolerira njezino nasilno gušenje. Pritom se moramo i upitati – kome smeta nenasilje i zajedništvo koje promovira ovaj festival?

Posljednjih mjeseci u Hrvatskoj svjedočimo radikalizaciji diskursa o Domovinskom ratu, podržanoj od strane državnog vrha, koji legitimira napade na one koji u Hrvatskoj promiču mir, solidarnost, zajedništvo i nenasilje.

Šutnja vlasti dovela je hrvatsko društvo do točke usijanja: atmosfera podjela i nasilja prelila se čak i u hrvatski Sabor, gdje smo svjedočili izgovaranju ustaškog pozdrava bez sankcija, što se prelilo u javni prostor, uključujući i Benkovac. Nastavi li državni vrh šutjeti, toga će neupitno biti još.

SDP će uvijek stajati uz građane koji grade društvo dijaloga, a ne mržnje i podjela, ali i uz našu hrabru braniteljsku populaciju koja, u suštini, ne podržava ovakve izdvojene incidente, ali čiji se glas ne čuje zbog buke radikalnijih grupa.

Od državnog vrha i Ministarstva branitelja očekujemo reakciju na ovaj nemili događaj, jer sve drugo značilo bi njihovu podršku podjelama i nasilju u Hrvatskoj."