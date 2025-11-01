SDP-ova gradonačelnica: "Pridružio se javnom linču saborske kolegice Dalije"

Supetarska gradonačelnica i SDP-ova političarka Ivana Marković objavila je snažnu poruku na društvenim mrežama, reagirajući na aktualna politička događanja i javne istupe predsjednika Hrvatskog sabora. Marković se pritom osvrnula na, kako kaže, "moralne osude onih koji sami ne pokazuju moralne principe".

"Nisam nikad imala ni respekta ni tolerancije prema onima koji koriste svu moguću silu da provode hajku nad malobrojnijima ili, kao u ovom slučaju, jednom osobom i to samo zato da bi skrenuli pozornost sa svojih vlastitih postupaka i odgovornosti", poručila je Marković.

"Pokrovitelj uzvikivanja ustaškog pozdrava"

Gradonačelnica Supetra posebno je istaknula odgovornost predsjednika Hrvatskog sabora, kojeg je prozvala zbog, kako navodi, pokroviteljstva nad pojavama koje relativiziraju ustaški pozdrav i zločine NDH.

"Zato je teško ozbiljno shvatiti moralne osude predsjednika Sabora koji je pokrovitelj uzvikivanja ustaškog pozdrava u istoj instituciji u kojoj je izglasan Ustav Republike Hrvatske, Ustav koji se jasno odredio prema onome što je taj pozdrav predstavljao", napisala je Marković. Dodala je i da "isto vrijedi i za događanja u Saboru na kojima se relativiziraju zločini u logoru smrti Jasenovac i u NDH, najmračnijem razdoblju hrvatske povijesti".

Marković tvrdi kako se pokušava stvoriti privid da sve to "nema veze s vladajućom strankom", iako je ona, kako kaže, "u koaliciji s desnicom kojoj je sve to normalno".

Prema riječima supetarske gradonačelnice, moralni integritet ne dokazuje se riječima, nego djelima.

"Nije dovoljno samo reći 'osudio sam'. Svojim postupcima treba pokazati jasan, principijelan stav, a ne prilagođavati ga situaciji, koncertu, danu ili mjesecu. Predsjednik Sabora to nije učinio ni jednom", poručila je.

"Pridružio se javnom linču Dalije Orešković"

Marković smatra da je reakcija predsjednika Sabora usmjerena na skretanje pozornosti s vlastitih poteza.

"Jedva je dočekao priliku da skrene pozornost sa sebe, zajahao val svojih stranačkih kolega i pridružio se javnom linču saborske kolegice Dalije, nastavljajući retoriku: 'samo smo mi Hrvati i samo mi volimo Hrvatsku, i samo nama ona pripada'", istaknula je.

Iako priznaje političke razlike, Marković naglašava da postoje teme koje moraju biti iznad politike.

"Unatoč političkim razlikama, postoje teme koje moraju biti iznad dnevne politike. Domovinski rat, branitelji i svi stradali zaslužuju poštovanje. Užasno je gledati kako se njihova žrtva svakodnevno pretvara u oruđe u rukama vladajućih. Ni Mirogoj im nije sveto mjesto. Toliko o licemjerju HDZ-a", zaključila je.

"Lajkala ne bih. Komentare ne čitam"

Svoju objavu Marković je završila ironičnom porukom: "P.S. Lajkala ne bih. Komentare ne čitam."