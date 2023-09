SDP OBJAVIO SKANDALOZAN OGLAS Šef udruge za prevenciju suicida upozorava: "Ovo nije dobro..."

SDP je krenuo u predizbornu kampanju fokusirajući se na mirovinsku reformu te obećaju da će, ako dođu na vlast, do 2027. povećati mirovine na 750 eura.

No, piše Telegram, kako bi prenijeli tu poruku odabrali su grafiku s tekstom koji je šokirao javnost.

Uz stock fotografiju žene stoji opis teške situacije u kojoj se nalaze umirovljenici i sljedeća rečenica: ‘Bolje štrik oko vrata nego se mučiti.‘

Radi se o krajnje nespretnoj izjavi koja, u najmanju ruku, banalizira suicid. Telegram je za komentar zamolio Tina Pongraca, predsjednika udruge ‘Životna linija’ koja se bavi prevencijom suicida.

‘To nije dobro upotrijebljeno‘, rekao je i dodao da se takav način govora svakako treba izbjegavati, jer je suicid ozbiljna stvar.

‘Moramo se svi zajedno boriti za prevenciju suicida. A što se tiče mirovina, moramo se boriti za dostojanstvenu starost i doista osigurati starijim osobama dostojanstvena financijska primanja, ali ne možemo to koristiti na ovaj način‘, kazao je Pongrac.

No u SDP-u, čak ni nakon vala kritika, ne razumiju u čemu je problem. Medijima su poslali sljedeće priopćenje:

‘U sklopu naše predizborne kampanje obilazimo gradove Hrvatske i razgovaramo s našim građanima. Dosljedno prenosimo njihove riječi u formi citata. Ovo je, na žalost, točan citat jedne umirovljenice iz Slavonije. Iako je izjava teška za pročitati, ona predstavlja hrvatsku stvarnost – dio naših građana živi na rubu siromaštva, s mirovinama od 200 do 300 eura nisu u stanju priuštiti si dostojanstven život. SDP to želi promijeniti i zato se i pitamo: Je li ona (ili bilo koji drugi umirovljenik) to zaslužila? Mi mislimo da nije!‘