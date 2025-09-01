SDP kreće pokreće inicijativu promjene Kaznenog zakona zbog uzvikivanje ZDS-a. Evo koje kazne traže

Dopuna Kaznenog zakona prva je inicijativa koju će SDP uputiti u saborsku proceduru početkom jesenskog zasjedanja. Predsjedništvo te stranke u utorak će na svojoj sjednici usvojiti i konkretan prijedlog izmjena, a kako doznajemo od izvora iz vrha stranke, u Saboru će tražiti da se u Kazneni zakon uvede novo kazneno djelo "isticanje obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima". Paralelno, traže i da se zakonom propišu kazne za one koji će "novo" kazneno djelo činiti.

Kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine kaznili bi svakoga tko u javnom prostoru koristi, javno ističe, nosi na odjeći ili u javnosti pokazuje simbole, parole, slike zastave, slogane, znakove, oznake, imena, nadimke, pozdrave, pokliče, načine pozdravljanja, geste odore li njihove dijelove ili druga obilježja nacionalsocijalističkog, ustaškog i četničkog pokreta ili režima odnosno njihovih vodećih osoba ili postrojbi. Tko to djelo ponovi putem tiskanih ili elektroničkih medija, odnosno računalnih i društvenih mreža, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do četiri godine, a za proizvodnju, skladištenje, distribuciju, prodaju, uvoz, izvoz i posjedovanje većih količina materijala iz stavka 1. članka kaznit će se zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do pet godina, piše Večernji list.

Prema zasad radnom prijedlogu SDP-a, obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta moći će se koristiti jedino s namjenom da služe građanskom obrazovanju, za osudu ili odvraćanje od nedemokratskih pokreta ili režima, u svrhu promicanja umjetnosti ili znanosti, istraživanja, proučavanja, izvješćivanja o tekućim ili povijesnim događajima...

Zanimljivo, SDP se u radnom materijalu poziva i na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima od 28. veljače 2018., koje je Vlada godinu prije osnovala zbog ploče sa ZDS kod Jasenovca. U stranci primjećuju kako se, jer riječ je o Vladinu Vijeću, moglo očekivati da će se preporuke dosad već inkorporirati u zakonska rješenja. Citiraju Vijeće uz napomenu da je to u javnom i političkom prostoru ostalo manje zamijećeno, a od nadležnih tijela i ignorirano, da ono smatra "prihvatljivim izričitu zabranu javne uporabe svih prima facie spornih obilježja mržnje, to jest jednoznačenjskih spornih obilježja koja se identificiraju s idejama totalitarizma, pa su sama po sebi njihovi noseći simboli. Primjeri takvih prima facie spornih obilježja mržnje su fašistički rimski pozdrav, tzv. Hitlerov pozdrav uz riječi "Sieg heil", nacistički znak kukastog križa, nacistički znak "SS", četnička kokarda, ustaško "U", ustaški pozdravi "Za dom spremni i poglavnika" i "Za dom spremni"."

To je posebno zanimljivo s obzirom na nedavne informacije iz izvora bliskih Vladi, a o čemu je Večernji list već pisao, kako vladajuća većina traži način da "vrati duha u bocu" nakon Thompsonovih koncerata. Tada je, naime, jedna od ideja koja se mogla čuti bila i ta da bi Vlada mogla ići u smjeru da preporuke Vijeća, koje je kolokvijalno nazvano Vijeće za prošlost, provede kroz zakone čime bi pozdrav ZDS bilo moguće koristiti jedino u svrhu komemoriranja HOS-ovih pripadnika. I iako je Plenković takvu mogućnost relativizirao, odnosno kazao kako su "stvari poprilično jasne i prema postojećem zakonu", bit će posebno zanimljivo pratiti kako će se vladajući postaviti prema SDP-ovu prijedlogu kada dođe u saborsku proceduru.