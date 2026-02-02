SDP: "Jasno je da s onima koji krše Ustav više ne možemo sjediti za istim stolom"

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) objavila je da prekida sve pregovore vezane uz izbor troje sudaca Ustavnog suda. Kao razlog navode postupanje Vlade premijera Andreja Plenkovića, za koje tvrde da izlazi izvan ustavnih i zakonskih okvira.

U priopćenju ističu kako se, prema njihovu stajalištu, takvo djelovanje osobito očituje u odnosu prema Gradu Zagrebu i lokalnoj samoupravi. Smatraju da je riječ o ozbiljnom kršenju ustavnih načela te poručuju da s akterima koji, kako navode, krše Ustav više ne mogu sudjelovati u razgovorima o ključnim državnim institucijama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

SDP ujedno zahtijeva hitnu ocjenu ustavnosti poteza Vlade, ističući potrebu zaštite načela diobe vlasti i autonomije gradova. U zaključku poručuju kako Hrvatska treba pravno uređenu i funkcionalnu državu, kao i vlast koja će djelovati u interesu svih građana, a ne, kako navode, isključivo u interesu HDZ-a.

Jasno je da s onima koji krše Ustav više ne možemo sjediti za istim stolom