SAZNAO PROTIVNIKA Filip Hrgović će 23. prosinca boksati protiv Marka de Morija

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović nastupit će 23. prosinca na velikoj boksačkoj priredbi u Saudijskoj Arabiji, a njegov protivnik neće biti Martin Bakole već Australac Mark de Mori.

Neporaženi Filip ima 16 pobjeda (13 nokauta) u karijeri i pobijedi li De Morijea (42-2-2, 37 KO) trebao bi dobiti priliku boriti se za naslov prvaka IBF organizacije, a protivnik bi mu vjerojatno trebao biti bolji iz okršaja Anthony Joshua – Otto Wallin.

Upravo će dvoboj između Joshue i Wallina biti glavna borba boksačkog spektakla koji će se krajem godine održati u Rijadu, javlja CroRing.

Naime, Tyson Fury i Oleksandr Usyk će se 17. veljače sljedeće godine boriti za ujedinjenje naslova svjetskog prvaka teške kategorije, ali kako u ugovoru postoji klauzula za revanš i bude li ona aktivirana, iz IBF-a su poručili kako će pobjedniku oduzeti pojas.

Mark de Mori (41) je australski boksač hrvatskih korijena koji je deset godina živio u Lijepoj Našoj. Od poraza u siječnju 2016. protiv Davida Hayea izborio je 11 pobjeda u nizu, a deset ih je završio prekidom.

Posljednji meč je imao u rujnu kada je odlukom sudaca svladao Indonežanina Michaela Speeda Sigarlakija.

Uskoro će biti i službeno objavljen cijeli program priredbe, koji bi trebao izgledati ovako:

Anthony Joshua vs Otto Wallin

Deontay Wilder vs Joseph Parker

Dmitrij Bivol vs Lyndon Arthur

Jai Opetaia vs Ellis Zorro

Daniel Dubois vs Jarrell Miller

Arslanbek Makhmudov vs Agit Kabayel

Frank Sanchez vs Junior Fa

Fillip Hrgović vs Mark de Mori.

Last editedOpens edit history7:02 PM · Nov 15, 2023