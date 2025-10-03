"Savršeno će pristajati uz tunel Kozjak i buduću poslovnu zonu": Vetma najavio veliki sportski centar u Vučevici

Za novi sportski centar u Vućevici, dio budućeg regionalnog centra za osposobljavanje vatrogasaca, Vlada je nedavno osigurala osam milijuna eura. Projekt je izazvao veliki interes javnosti, a nakon što je svoj stav iznio gradonačelnik Trogira, sada se oglasio i Jakov Vetma, načelnik Općine Klis.

"Savršeno će se uklopiti u budući razvoj"

Vetma naglašava kako će sportski centar imati važnu ulogu u širem razvoju ovog kraja:

– Sportski centar, unutar regionalnog centra za osposobljavanje vatrogasaca, savršeno će pristajati uz tunel i buduću poslovnu zonu od 350 hektara. Bit će dovoljno mjesta i zemljišta za mlade obitelji – poručio je Vetma.

Kritike investicija u Zagori

Načelnik Klisa osvrnuo se i na česte kritike koje prate gotovo svaku najavu ulaganja u Dalmatinsku zagoru.

– Ne treba igralište ni cesta u Prugovu, ne trebaju bunari Rajčica, ne treba tunel Kozjak, što će nam sportski centar... Iza najave bilo koje investicije u Zagoru krenu analize sa zaključkom kako to ne treba – istaknuo je.

"Revitalizacija Zagore"

Unatoč kritikama, Vetma naglašava kako je cilj uporno i postepeno mijenjati sliku ovoga kraja.

– Malo po malo, Zagoru ćemo revitalizirati. Nikad nauštrb drugih. Uvijek u ljubavi prema svome – zaključio je načelnik Klisa.