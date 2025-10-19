SASTANAK S TRUMPOM Putin leti preko Srbije? Stručnjak otkrio najizgledniju rutu i ulogu koju će imati Hrvatska

Pitanje je kojom bi rutom Putin mogao doći iz Rusije, s obzirom na to da bi trebao letjeti preko zemalja koje su članice NATO-a i Međunarodnog kaznenog suda (ICC), koji je izdao nalog za njegovim uhićenjem

Tri moguće rute

Do susreta ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegova američkog kolege Donalda Trumpa u Budimpešti trebalo bi doći u iduća dva tjedna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ključnu ulogu imaju dvije najštićenije osobe - ako se odluče sastati, one će se i sastati", kazao je sigurnosni stručnjak Bono Marjanović za RTL Danas.

Podsjetimo, spominju se tri rute kojima bi Putin mogao doći do Mađarske. Najkraća ide preko članica Europske unije i NATO-a, a sporna je jer bi ga potpisnice ICC-a trebale uhititi.

Putin’s plane to Budapest will be escorted by Turkish and Russian fighter jets Due to ongoing EU sanctions and airspace restrictions, Russian government aircraft are banned from flying over most of Europe. The most likely route for Putin’s flight to Budapest runs over the Black… pic.twitter.com/z3z6hMLbdK — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2025

"Ostajem kod svoje varijante - ako se dogovore, oni će se sastati. Hoće li preko gornjih, hoće li južnim dijelom, hoće li ići najkraćom rutom je manje relevantno. Naglasak će uvijek biti na varijantu s kime će se najbrže i najkvalitetnije dogovoriti da neće biti problema.

Mislim da bi ruta preko Poljske mogla eventualno biti malo kompliciranija i moglo bi biti određenih natezanja. Ali ako uzmemo u činjenicu da je u travnju izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je što se tiče Međunarodnog suda otprilike istog statusa kao Putin, nije imao nikakvih problema.

Sve se svodi na diplomaciju, prosvjedne note, ali oni su realizirali ono što su naumili", govori Marjanović.

Ruta preko Turske?

Prokomentirao je i moguću rutu preko Turske, Jadrana, između Crne Gore i BiH kroz Srbiju.

"Rekao bih da je to najizglednija ruta, ali opet kažem, ići će onom rutom s kojim se državnikom najbolje dogovori i ima najrazumniju komunikaciju. Nekako mislim da je to predsjednik Turske Erdogan, koji je najiskusniji u komunikacijama i kriznim situacijama, tako da će najbrže vjerojatno s njim postići dogovor", ocjenjuje sigurnosni stručnjak.

Na pitanje može li Putin poslati poruku odabirom rute, Marjanović kaže slijedeće: "Apsolutno može, ali u svakom slučaju, i oni koji su sudjelovali na neki način da odobre tu rutu ili prelet zrakoplova s Putinom, sutra mogu govoriti da su i oni bili sastavni dio povijesnog sporazuma", kaže on.

Uloga Hrvatske

Opisao je i kako će Budimpešta izgledati ako se dvojica lidera tamo sastanu.

"Budimpešta će biti opsjednuta pripadnicima službi sigurnosti, stranim i domaćim tajnim agentima. Najvidljivije je osiguranje trase kretanja, vanjsko osiguranje, snajperisti, kontra-snajperisti, neposredno tjelesno osiguranje. Operativa je itekako značajna, bit će u tom segmentu prisutna, ali nećemo samo govoriti o vidljivom dijelu fizičkog osiguranja.

S obzirom na to da je začetnik jedne ratne varijante sudionik tog sastanka, naravno da će biti najviša razina spremnosti svih involviranih u tom mjeru osiguranja. Uključujući i Republiku Hrvatsku, ne s nekim snagama, ali sa strane informacija", govori Marjanović.

Kaže da će ključnu ulogu u osiguranju imati Mađari.

"U pravilu je zemlja domaćin najodgovornija i vodi glavnu riječ, ali bit će velika podrška Amerikanaca jer dolazi njihov predsjednik, a bit će i ruske službe sigurnosti. Mađarska kao domaćin ima najveću odgovornost - granice, zrakoplovi, sve ostalo što će biti pokrenuto i funkcionirati je na strani Mađarske", tumači Marjanović.

Pojasnio je i koji će zahtjevi biti prema Hrvatskoj.

"Najveći naglasak će biti na razmjeni informacija. Bilo što da se dogodi, da se sumnja, da imaju bilo kakvu informaciju, namjeru, procjenu - naravno da će ta informacija ići da bi oni mogli poduzeti protumjere", zaključuje Marjanović.