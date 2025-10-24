Šarliju pitali je li večeras postigao najljepši gol karijere, evo što je rekao

Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili 11. kolo SuperSport HNL-a, svladavši Goricu na gostovanju s 3:1. Ovom pobjedom Splićani su preuzeli prvo mjesto na ljestvici s 25 bodova, tri više od Dinama, koji će svoj susret odigrati u ponedjeljak protiv Vukovara.

Momčad Gonzala Garcije dominirala je gotovo cijelu utakmicu te povela već u četvrtoj minuti pogotkom Zvonimira Šarlije. Do sredine drugog poluvremena Hajduk je povećao prednost na 3:0 zahvaljujući Micheleu Šegi i Niki Siguru, dok je poraz domaćina ublažio Filip Čuić.

Svoj dobar nastup komentirao je strijelac i asistent Zvonimir Šarlija, koji je bio jedan od najboljih igrača susreta.

„Mislim da smo bili jako dobri 70 minuta, a zadnjih 20 smo patili. Gorica je jako dobra ekipa, možda u lošem rezultatskom trenutku, ali imaju puno dobrih individualaca. Dali su nam odličan gol. Jako smo zadovoljni pobjedom, uz mali žal zbog primljenog gola“, rekao je Šarlija za Novu TV.

Na pitanje je li postignuti pogodak bio najljepši u njegovoj karijeri, stoper Hajduka je uz osmijeh odgovorio:

„Možda i jest, nisam se baš puno nazabijao. Puno smo pričali o prekidima, da nedostaju golovi iz obrane. Danas gol i asistencija, izboren penal — to mi puno znači.“