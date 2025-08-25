Šarlije nema, tko će umjesto njega? "Sviđa mi se Raci, karakterno je dobar igrač"

Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz u domaćem prvenstvu, svladavši kao gost Osijek s 0:2 u prvoj utakmici nedjeljnog programa 4. kola SuperSport HNL-a.

Pred Bijelima je važan dvoboj u 5. kolu, Jadranski derbi protiv Rijeke na Poljudu. Gonzalo Garcia neće moći računati na Zvonimira Šarliju, koji mora pauzirati minimalno tri tjedna zbog ozljede zadnje lože, piše Gol.hr.

Joško Jeličić u emisiji Studio SHNL na MAXSportu daje optimizam momčadi Hajduka, iako će posljednja linija ostati samo na dva imena - Ronu Raciju i Branimiru Mlačiću.

"Pričamo o momčadi Hajduka koja je završila utakmicu, Raci je mlad i mali Mlačić koji ima 18 godina priveli su utakmicu kraju. Mlačić je trebao biti peti stoper, čisto da dopuni kadar. Sviđa mi se Raci, karakterno je dobar igrač. Pokazao je i tehničke vrijednosti i liderske. Mlada je sezona, ali s obzirom na cijenu i godine. Apsolutno isplativa investicija", kazao je o mladom Kosovaru.