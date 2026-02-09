Sandro Sukno osvojio 14. trofej kao trener Pro Recca, Splićanin u finalu zabio dva gola

Četrnaest trofeja u manje od pet godina

Nekada vrhunski igrač, a danas jednako uspješan trener, Sukno je Pro Recco preuzeo u lipnju 2021. godine. U tom razdoblju osvojio je dva naslova prvaka Europe, jedan Eurokup, tri europska Superkupa, četiri talijanska prvenstva i sada četvrti nacionalni Kup. Uprava kluba nagradila je njegov rad produljenjem ugovora - suradnja je početkom prošle godine dogovorena do 2028.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Značajan doprinos novom trofeju dao je i Rino Burić. Splićanin, koji je prošlog ljeta stigao iz Juga Adriatic osiguranja, zabio je jedan pogodak u polufinalu te dva u finalu. Time je stigao do prvog klupskog trofeja osvojenog izvan Hrvatske.

Pro Recco nema mnogo vremena za slavlje jer ga već čeka novi izazov. Momčad u utorak dolazi u Hrvatsku, a dan kasnije u Splitu igra utakmicu Lige prvaka protiv Jadrana.