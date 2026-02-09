Close Menu

Sandro Sukno osvojio 14. trofej kao trener Pro Recca, Splićanin u finalu zabio dva gola

Četrnaest trofeja u manje od pet godina
Sandro Sukno nastavlja nizati uspjehe na klupi Pro Recca, s kojim je osvojio već 14. trenerski trofej. Momčad iz Genove u finalu talijanskog Kupa pobijedila je Savonu 13:7 i tako stigla do ukupno 19. naslova u tom natjecanju. Razlog za slavlje imao je i hrvatski reprezentativac Rino Burić, kojemu je to prvi osvojeni trofej s kapicom talijanskog velikana.Pro Recco, klub koji drži rekord s 11 naslova prvaka Europe, bio je domaćin završnog turnira i do trofeja stigao na uvjerljiv način. U polufinalu je deklasirao napuljski Posillipo rezultatom 21:6, najavivši još jednu dominantnu završnicu natjecanja.

Nekada vrhunski igrač, a danas jednako uspješan trener, Sukno je Pro Recco preuzeo u lipnju 2021. godine. U tom razdoblju osvojio je dva naslova prvaka Europe, jedan Eurokup, tri europska Superkupa, četiri talijanska prvenstva i sada četvrti nacionalni Kup. Uprava kluba nagradila je njegov rad produljenjem ugovora - suradnja je početkom prošle godine dogovorena do 2028.

Značajan doprinos novom trofeju dao je i Rino Burić. Splićanin, koji je prošlog ljeta stigao iz Juga Adriatic osiguranja, zabio je jedan pogodak u polufinalu te dva u finalu. Time je stigao do prvog klupskog trofeja osvojenog izvan Hrvatske.

Pro Recco nema mnogo vremena za slavlje jer ga već čeka novi izazov. Momčad u utorak dolazi u Hrvatsku, a dan kasnije u Splitu igra utakmicu Lige prvaka protiv Jadrana.

