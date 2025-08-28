Close Menu

Sandra Elkasević s tugom se prisjetila jednog od najvažnijih muškaraca u životu: "Nedostaješ mi sada i zauvijek"

Kad su se odlučili rastati, u njezin život ušetao je čovjek za kojeg se kasnije udala

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević, djevojački Perković, na društvenim mrežama prisjetila se čovjeka koji je obilježio početak njezine uspješne sportske karijere.

'Isti osjećaj, ista ljubav. Nedostaješ mi sada i zauvijek', napisala je uz fotografiju na kojoj grli svojeg bivšeg trenera i vrhunskog atletičara Ivana Ivančića, koji je preminuo prije točno 11 godina, u 77. godini života.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Sandra Elkasević (@discus70queen)

 

Ivančić je uz Sandru ostvario najveće atletske uspjehe: europska i olimpijska zlata te pobjede u Dijamantnoj ligi, a suradnju su sporazumno prekinuli 2013., nakon 8 godina. Tada je Sandrin trener postao Edis Elkasević, za kojeg se u međuvremenu i udala.

'Mislim da je naša dugogodišnja veza bez incidenata pokazala da smo jako dobar par i da jednostavno funkcioniramo. Edisa ne možeš ne voljeti. Velika je podrška, vođa na treningu, dobar trener i u svom je poslu veoma odgovoran, a opet samozatajan. Ja sam sportaš, promotor, lice koje mora biti viđeno, a on je, ajmo reći 'čovjek iz sjene' i toga se drži', ispričala je Sandra jednom prilikom za Story.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo 2023. godine.

