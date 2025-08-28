Sandra Elkasević s tugom se prisjetila jednog od najvažnijih muškaraca u životu: "Nedostaješ mi sada i zauvijek"

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević, djevojački Perković, na društvenim mrežama prisjetila se čovjeka koji je obilježio početak njezine uspješne sportske karijere.

'Isti osjećaj, ista ljubav. Nedostaješ mi sada i zauvijek', napisala je uz fotografiju na kojoj grli svojeg bivšeg trenera i vrhunskog atletičara Ivana Ivančića, koji je preminuo prije točno 11 godina, u 77. godini života.

Ivančić je uz Sandru ostvario najveće atletske uspjehe: europska i olimpijska zlata te pobjede u Dijamantnoj ligi, a suradnju su sporazumno prekinuli 2013., nakon 8 godina. Tada je Sandrin trener postao Edis Elkasević, za kojeg se u međuvremenu i udala.

'Mislim da je naša dugogodišnja veza bez incidenata pokazala da smo jako dobar par i da jednostavno funkcioniramo. Edisa ne možeš ne voljeti. Velika je podrška, vođa na treningu, dobar trener i u svom je poslu veoma odgovoran, a opet samozatajan. Ja sam sportaš, promotor, lice koje mora biti viđeno, a on je, ajmo reći 'čovjek iz sjene' i toga se drži', ispričala je Sandra jednom prilikom za Story.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo 2023. godine.