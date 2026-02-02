Sanda Benčić: Policija ušla u prostorije Možemo!

Saborska zastupnica i članica platforme Možemo! Sandra Benčić izvijestila je putem društvenih mreža da je policija ušla u prostorije te stranke, navodeći kako je razlog postupanja bila prijava navodnih prijetnji upućenih zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

„U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo“, poručila je Benčić u objavi na Facebooku.

Dodala je kako smatra da je postupanje policije politički osjetljivo te upozorila na poruku koja se time šalje javnosti. „Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka“, istaknula je.