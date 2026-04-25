Sanader oštro o blokiranju izbora ustavnih sudaca: ''Hajdaš Dončić se ponaša kao balkanska pudlica Sandre Benčić''

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Saboru Ante Sanader danas je sazvao izvanrednu pressicu za medije gdje se osvrnuo na prozivke oporbe oko izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Po njegovim riječima izbor sudaca sprječava oporba. Nakon raspisanog natječaja za ustavne suce, saslušani su kandidati te se krenulo u pregovore, kako pojašnjava Sanader. U razgovorima su definirali uvjete izbora, a sličnu situaciju su imali i kad su birali deset ustavnih sudaca. Tada je postignut dogovor i izbor je proveden.

- Očekivali smo kako ćemo na isti način izabrati suce i ovaj put, ali pregovori su prekinuti kad je predsjednik SDP-a, nakon dočeka rukometaša, izjavio kako više ne želi pregovarati s HDZ-om te da neće sudjelovati u daljnjim pregovorima, pojasnio je Sanader.

Nakon toga, pojasnio je, kako su pokušali neformalnim razgovorima postići dogovor. Ponovni pokušaj bio je na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koju je inicirao SDP.

- Tada je dogovoreno da razgovore nastave predsjednik Odbora, Ivan Malenica i potpredsjednik Odbora iz SDP-a, Arsen Bauk. Oni su održali više sastanaka, čak i na službenom putu u Tursku, gdje su razmatrali moguća rješenja. U tim razgovorima došli su do kandidata koji su prihvatljivi za obje strane. Cijelo vrijeme se HDZ optuživao kako ćemo predložiti stranačke uhljebe ili politički podobne ljude. Predloženi su stručni kandidati, a SDP je odustao od svog kandidata te predložio drugog, dok je HDZ predložio dva kandidata za koje nije iznesen ni jedan prigovor. Ovog tjedna, na sjednici zastupnici SDP-a i Možemo napustili su sjednicu bez obrazloženja i konkretnih razloga. Time su prekinuli razgovore, iako ni stručna javnost nije iznije konkretne prigovore na predložena imena, pojašnjava Sanader.

Po njegovim riječima dio oporbe želi da se ne dovrši izbor sudaca i popuni Ustavni sud. Sinišu Hajdaša Dončića nazvao je balkanskom pudlicom Sandre Benčić, a Nikolu Grmoju partnera koji nastavlja koaliciju MOSTA-a sa socijaldemokratima.

- Moramo cijeloj hrvatskoj javnosti dati do znanja da je želja SDP-a i Možemo da se prekinu pregovori i ne izaberu suci. Hajdaš Dončić je počeo s vrijeđanjem na divljački način. Ponaša se kao balkanska pudlica Sandre Benčić, željan dokazivanja jer samo tako možemo protumačiti njegovo divljaštvo, omalovažavanje i pljucanje. Tu spada i Sandra Benčić koja je svojom izjavom to jučer potvrdila da ono što radi u Zagrebu kao zabraniteljica svih događaja koji nisu po njenom guštu i njenoj stranci, pa se tako ponaša i pred Ustavnim sudom. Ne znam je li to zbog sukoba njihova dva kandidata oko kojih se nisu dogovorili ili ne žele da se popuni Ustavni sud, ali možemo svjedočiti njihovim divljačkim ispadima, zaključio je Sanader.

Osvrnuo se i na jučerašnju izjavu Nikole Grmoje.

- Jučer se pridružio toj ekipi s izjavom kako ne želi sazvati sjednicu u ponedjeljak te je tako potvrdio kako je i on igrač SDP-a. On će, navodno, predložiti sjednicu za srijedu tako da se u četvrtak, kad je dogovoreno glasovanje, blokira glasovanje za Vrhovni sud. On kao predsjednik saborskog odbora za pravosuđe tim činom potvrđuje koaliciju SDP-a i Možemo započetu u Sinju, zaključio je Sanader.