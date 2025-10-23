Samostan sv. Rafaela u Solinu proslavio 88. rođendan uz pjesmu, osmijehe i tortu

U Samostanu sv. Rafaela u Solinu obilježena je 88. godišnjica djelovanja časnih sestara Služavki malog Isusa, koje desetljećima nesebično skrbe o štićenicima Doma i najpotrebitijima u zajednici.

Proslavi se pridružio i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je, kao i prethodnih godina, došao podijeliti radostan trenutak s časnim sestrama, štićenicima i djelatnicama doma.

„Rođendansko slavlje prošlo je onako kako sam i očekivao – uz pjesmu i osmijehe koje nisu skidali s lica“, poručio je Ninčević.

Gradonačelnik i njegovi suradnici iznenadili su okupljene prigodnim poklonima – tortom, lančićima i diplomama za svakog štićenika.

Samostan sv. Rafaela već gotovo devet desetljeća simbol je predanosti, brige i topline u Solinu, a njegov rad nastavlja biti važan oslonac brojnim korisnicima i njihovim obiteljima.