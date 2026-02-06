Samo za učitelje i nastavnike: Još par dana imate šansu osvojiti zasluženi bijeg od školskih obveza

Putnička agencija Eklata, specijalizirana za školska i maturalna putovanja te izlete mladih, poziva sve nastavnike i učitelje u Hrvatskoj da se uključe u nagradni natječaj i osvoje mini odmor. Splitska agencija već godinama razvija digitalne alate koji olakšavaju planiranje školskih putovanja, uključujući aplikacije izlet.hr i maturalac.com uz pomoć kojih nastavnici, učenici i roditelji mogu jednostavno i brzo kreirati programe izleta i putovanja uz nekoliko klikova i transparentne cijene.

"Želimo da učitelji i nastavnici osjete koliko cijenimo njihov rad. Nagradni natječaj je prilika da osvoje zasluženi odmor i opuštanje, jer i oni ponekad trebaju pauzu od školskih obveza", ističe Marija Domikulić iz Eklate.

Sudjelovanje je jednostavno: sve što treba je registrirati se na Eklatinoj aplikaciji maturalac.com, izraditi barem jednu ponudu putovanja putem aplikacije, a za veće šanse – podijeliti ponudu s kolegom ili kolegicom unutar aplikacije. Svako dijeljenje računa se kao dodatna prijava.

Nagrada je savršen bijeg od školske svakodnevice: dva noćenja za dvije osobe u Family Hotelu Amarin u Rovinju, puni pansion, wellness i spa sadržaji – idealno za mini odmor i punjenje baterija.

Izvlačenje dobitnika održat će se 9. veljače nasumičnim odabirom, a detalji natječaja i uvjeti sudjelovanja dostupni su na društvenim mrežama i web stranici Eklate.

Eklata ovim projektom želi nastavnicima olakšati planiranje putovanja, pokazati zahvalnost za njihov trud i inspirirati ih da i oni uživaju u malim trenucima odmora i opuštanja, uz pomoć digitalnih alata koji čine organizaciju školskih putovanja jednostavnom i preglednom.