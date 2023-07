SAMO U SPLITU Publika je na nogama, predivno je na Sustipanu: Netko je viknuo "ženi me"

Kao i uvijek na svojim koncertima, ali pogotovo ovdje, Amira Medunjanin stvorila je intimnu atmosferu.

Podsjetila je BiH pjevačica sevdalinki nevjerojatnog glasa kako je na Sustipanu bila prije osam godina i kako je tada oduševila atmosfera - i večeras je bilo slično, Sustipan je bio pun (kažu očevici da je večer prije na koncertu Graše bilo puno više publike(?!), a 90 posto žena), nisu se Splićani posebno iskazali pjevanjem, ali Amira je sa svojim orkestrom sve izvukla - nizali su se hitovi poput Moj Dilbere, Voljelo se dvoje mladih, a kao posebnu stvar najavila je međimursku pjesmu za koju je muziku napisao - Vladimir Kočiš Zec! Napisali su je za nju, pa su joj poslali rječnik, 'trebalo mi je dok sam skontala' iskreno je priznala s bine pjevačica.

Nastavilo se tako u noć, red pjesme njenog idola, Crnogorca Miladina Šobića (nekad poznatog, s tragičnom životnom pričom) 'Od druga do druge' preko 'Jubav si moja zauvik' Meri Cetinić.

'To sam pjevala dok sam radila u Sjevernoj luci, u skladištu.' otkrila je Amira dio nevjerojatne biografije. Kako je koncert odmicao, tako je splitska publika bivala opuštenija, bolje je išla ta interakcija, a Amira Medunjanin nije razočarala...

23:50 - "Ajde Jano kolo da igramo" ponovno je digla publiku na noge, ne mogu si pomoći a da ne zaplešu.

Kada je najavila posljednju pjesmu, publika se pobunila - jer, nitko ne želi doma!

A tijekom koncerta Amira je primijetila one u prvim redovima koji cijeli koncert pjevaju te je pohvalila njihove glasove i talent. Mikrofon je ovaj put, nakon Tihane i Pere, dala Mireli koja je publiku također oduševila. I to toliko da se poslije izvedbe čulo: ŽENI ME!

23:40 - Kada je pjesma završila iz publike se moglo čuti kako se viče: Ponovo!

Unatoč tome što je već 23:40, ljudi ne odlaze već si govore "ajmo još jednu pjesmu", a tako će vjerujem ostati i do kraja.

23:38 - "Vranjanka" Staniše Stošića nastavila je koncert, a Amira je čak ispunjavala i želje publike pa je sljedeća pjesma bila "Pjevat ćemo što nam srce zna" a publika je pjevala s njom u glas te su stihovi bili nošeni Sustipanom. Nekoliko ih je i zaplesalo, ponešeni glazbom.

23:36 - "Sad će svi znati da pijem vino", rekla je kada joj je uručena časa bijeloga vina, nasmijavši publiku.

"Neka ljubi k'o god koga hoće" pjevala je i publika, kao i "Snijeg pade na Behar na voće".

"Je li vam lijepo?" upitala je Amira, a kako neće biti kada je atmosfera nevjerojatna, noć je prekrasna a njezin glas - božanstven.

"Sljedeća pjesma koju ćemo izvesti nalazi se na prekrasnom albumu Napiši jednu ljubavnu Boška Jovića i Marija Rašića gdje je mnogo nas otpjevalo predivne pjesme Indeksa, Arsena Dedića, Zdravka Čolića, Gorana Bare i drugih. Ovo je pjesma Kemala Montena, Kad umre ljubav koju sam imala čast otpjevati na albumu."

23:08 - Na makedonskom je otpjevala pjesmu "Sevda" a zatim najavila "Marice, mlada krčmarice".

"Jedna bosanskohercegovačka sevdahinka - konačno!" našalila se.

Amira je pozvala i osobu iz publike da s njom otpjeva pjesmu. Publika je ostala u šoku zbog predivnog glasa žene iz publike. Zatim je i jedan muškarac u publici također zapjevao, a Amira ih je oboje počastila vinom rekavši: zaslužili ste!

Zatim je otpjevala "Čula jesam da se dragi ženi".

22:53 - Nakon što je podijelila sjećanja na svoje početke te da je jedno vrijeme pjevala u klapi, Amira Medunjanin je zajedno s publikom otpjevala pjesmu Meri Cetinić "Jubav si moja zauvik".

"And now for something completely different, kako bi rekli Monty Pythonovci", rekla je prije početka iduće pjesme.

"Rane moje" natjerala je publiku na glasno pjevanje, pljesak, a nitko nije mirno sjedio na dekicama jer ritam tjera na ples.

Predivno je otpjevala pjesmu Kemala Montena, "Dušo moja".

22:45 - Amira i publika pjevaju u glas. Pogledajte snimku...

22:32 - "E, sad ćemo do zore!" rekla je Amira, a zatim acapella započela pjevati, potaknuvši publiku da pjeva s njom u glas.

Publiku je oduševila i tradicionalnom pjesmom "Moj Dilbere" nepoznatih autora koja se prenosila s koljena na koljeno.

"Vi imate raspored, ja nemam. Nemam ni naočale", rekla je pratećem bendu te nasmijala publiku a zatim zapjevala "Žute dunje".

"Znate kako sam živila u Splitu, vratila sam se i odmah mi se vratio i govor, meko L i sve. Onda kad dođem natrag u Sarajevo me pitaju što se foliraš", podijelila je s publikom.

Sljedeću pjesmu predstavila je kao jednu koju iznimno voli, a ovo je treći put da ju izvodi:

"Otpjevati ćemo ju večeras i ovo je treći put da ju pjevamo. Jednom smo u Beogradu, jednom u Zagrebu i evo sada. Hoćete da vam kažem koja je ili ćete pogoditi?" upitala je.

No, prije nego je otpjevala "Od druga do druga", našalila se:

"Cijeli Split sam pomela haljinom. Gradska Čistoća."

22:08 - Publika je Amiru na pozornicu dočekala oko 21:40 velikim pljeskom, a pjevačica se našalila: "Ako kome treba dekica, imam viška!"

Svoj prvi nastup na Sustipanu nakon osam godina započela je uvodnom pjesmom "Jano mori". U pratnji Vortex strings glazba ostavlja bez daha, te je već na prve stihove publika uzbuđeno zapljeskala. Amiru su tijekom pjesme obuzele emocije, te je i zaplakala.

"Ja moram nešto reći, inače ću umrijeti ovdje: puno vam hvala. Prošlo je osam godina od meni jednog od najdražih koncerata - ma nije to koncert - druženja u životu. Nisam mislila da im šanse da se to ponovi, ali evo ga opet!

Ja sam, pametna, izabrala sam najtežu pjesmu za prvu. Sorry, ono, umrla sam. Ne zamjerite mi", rekla je.

Nakon prve pjesme, predstavila je glazbenike koji su uz nju večeras.

"Ja sam se sada malo opustila! Možemo pjevati zajedno", kazala je te tako uvela u drugu pjesmu "Kad ja pođoh na Bembašu" iz koju su svi pljeskali, a netko iz publike joj je dodao i maramice - da se nađu ako opet bude suza!

Amira Medunjanin na Sustipanu

Ono što posebno privlači posjetitelje na večerašnju manifestaciju upravo je unikatan koncept koji ovaj dvodnevni festival nudi, a to jest da posjetitelji mogu birati žele li stajati kraj bine i zaplesati, ili pak žele sjesti na livadu na pripremljene dekice kojima malo tko može odoljeti. Za dekice i stolove nema rezervacija i numeracija, pa vrijedi prigodno pravilo: tko prvi, njegoga dekica!

Prvi dan Sana Sustipanske noći jučer je otvorio Petar Grašo u pratnji Grand acoustic band featuring Ante Gelo, s jedinstvenim nastupom kakvog do sada ljudi nisu imali prilike vidjeti.

Večeras će koncert održati bosanskohercegovačka pjevačica Amira Medunjanin, koji mnogi nazivaju "bosanskom Billie Holiday" zbog posebnog načina pjevanja sevdaha, kao i "jednim od velikih glasova svoje generacije" s zvukom koji "lebdi između Istoka i Zapada".

Poseban je i žamor djece koja također pune Sustipan

Amira Medunjanin prvi put je rasprodala koncert na Sustipanu 2015. godina, a uoči večerašnjeg nastupa kazala je kako se nakon 8 godina vraća na mjesto gdje ke imala jedno od najljepših koncertnih druženja u životu.

Dekica je do 21:00 sat već gotovo nestalo, te se odmah stvara ugodna atmosfera za koju bismo mogli reći da je zaštitni znak samog dvodnevnog festivala San Sustipanske noći. Poseban je i žamor djece koja također pune Sustipan, jer je djeci do 12 godina omogućen besplatan ulaz.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković