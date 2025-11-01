Samo jedna članica nije podržala priopćenje EU-a povodom godišnjice pada nadstrešnice

Delegacija EU u Srbiji izdala je priopćenje u kojem izražava najdublju sućut i iskrenu solidarnost s obiteljima i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote u urušavanju nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Priopćenje su potpisala i veleposlanstva svih država članica Unije u Srbiji, osim Mađarske, piše N1.

Europska unija nastavlja pomno pratiti aktualnu političku situaciju u Srbiji, navodi se u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici Delegacije EU u Srbiji.

"Kao zemlja koja će uskoro obilježiti godinu dana od tragičnog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga prošle godine, želimo još jednom izraziti našu najdublju sućut i iskrenu solidarnost s obiteljima i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote. Ta tragedija potresla je sve nas i ostavila duboku ranu u srcima mnogih u Srbiji i šire. Na ovu tužnu obljetnicu apeliramo na sve da dostojanstveno i mirno odaju počast žrtvama“, poručuje se u priopćenju.

Iz EU također poručuju da su poštovanje temeljnih prava i vrijednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja i slobodu medija, ključne vrijednosti Europske unije koje svi moraju štititi i podržavati. U priopćenju se apelira na sve da djeluju suzdržano, smire tenzije i izbjegnu nasilje.

„Europska unija i njezine države članice ostaju nepokolebljivi partner Srbiji i njezinu narodu. Naš zajednički cilj je pomoći Srbiji da napreduje na putu prema EU kroz dijalog, međusobno poštovanje i konkretan napredak u ključnim reformama – osobito u područjima vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija – koje su nužne za pravedniju, sigurniju i otporniju Srbiju“, navodi se.

Priopćenje je izdala Delegacija Europske unije zajedno s veleposlanstvima sljedećih država članica EU: Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska i Švedska.