Salame poznatog proizvođača povlače se iz svih trgovina u zemlji

Državni inspektorat RH obavještava potrošače o opozivu dva prehrambena proizvoda iz svih dućana.
Riječ je o salamama Vindijinih tvrtki Vindon i Koka: Pureći parizer classic 500g, upotrijebiti do 27.08.2025, te Sendvič narezak sa sirom 500 g, upotrijebiti do 24.08.2025. Povlače se zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji proizvoda.
“S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja”, kažu u DIRH-u.
"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004,navode u Inspektoratu.
Zemlja porijekla je Hrvatska, a proizvođač Koka Varaždin.
Ovo znači da ako ste alergični na soju, nemojte je konzumirati, u protivnom sendviči su jestivi.