Saga zbog fekalija u Trogiru. Opet se javio Franko Marević (HDS): "Gradonačelnik općenito ne želi konzultirati sa stručnijim od sebe?"

Nakon što je 3. dio video-serijala Rijeke pravde dolaze snimljen 19. kolovoza 2025., Franko Maravić (HDS - Hrvatska demokršćanska stranka) uputio je oštar odgovor gradonačelniku Grada Trogira Anti Biliću. Reagirao je na Bilićevu izjavu vezanu uz fekalne ispuste u trogirskoj Foši, problem koji je, prema Maraviću, godinama zanemaren.

U svojem postu Maravić ističe da je cilj njegovog ranijeg objavljenog drugog dijela serijala (3. kolovoza 2025.) bio alarmirati javnost kako bi se prisilila lokalna vlast da riješi problem. Gradonačelnik Bilić reagirao je tvrdnjama da se radi o "preljevu čitavog sliva" zbog "začepljenja glavne cijevi u Stepinčevoj" te da je VIK odmah sanirao problem "u roku jednog dana".

Maravić kategorički odbacuje Bilićeve tvrdnje, nazvavši ih "nevjerovatno grubom manipulacijom". Naglašava da se ne radi o jednom ispustu za "jednu kuću", nego o sustavu od desetak fekalnih odvoda koji vode direktno u more, uključujući i objekte u predjelu tržnice s ugostiteljskim sadržajem, javnim WC-om i mesnicama.

Objavio je i video

Osim toga, Maravić kritizira gradonačelnika zbog pokušaja diskreditacije, optužujući ga za "politiziranje i senzacionalizam" te negiranje njegove stručnosti. Maravić ističe 22 godine iskustva na rukovodećim poslovima u niskogradnji, uključujući rad na hrvatskim autocestama i izgradnju EKO sustava u kaštelanskom zaljevu.

"Da li se gradonačelnik općenito ne želi konzultirati sa stručnijim od sebe? Da li mu je izborna pobjeda utjecala na ličnost pa se ponaša kao nedodirljivi oholi državnik iz nekih filmova? Vidjet ćemo", zaključuje Maravić, naglašavajući da je cilj njegovih objava dobrobit grada i njegovih građana.