SAGA SE NASTAVLJA Ivošević kažnjen zbog pogrdnih riječi upućenih splitskim policajcima: "Upotrijebio sam navedene riječi u sličnom, ali ne i doslovno takvom kontekstu"

- Danas sam zaprimio prekršajni nalog kojeg potpisuje načelnik II. policijske postaje Ante Balov u kojem mi se izriče kazna od 700€ zbog prekršaja iz članka 17. stavka 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer sam prema njihovom tumačenju vrijeđao i omalovažavao policijske službenike riječima „Vi policajci ste maćani i niste normalni“ u Glagoljaškoj ulici 03.11.2023. godine - započeo je svoju Facebook objavu splitski dogradonačelnik, Bojan Ivošević.

Podsjetimo, saga oko sječe stabala na Gripama trajala je nekoliko dana. U sve su se se umiješali policija i vatrogasci, a na mjestu događaja svakodnevno je bio i zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević.

Njegovu Facebook objavu u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Potpuno sam svjestan težine svega što ću upravo navesti, ali ne radi se o novosti već o javnoj tajni koja se u maniri imena Lord Voldemorta ne izgovara. Apsolutnu podršku pružam svim policijskim službenicima koji svaki dan riskiraju svoj život kako bi svi zajedno mogli mirno spavati, onima koji unatoč plaćama koje su sve samo ne adekvatne rade svoj posao profesionalno, koji ne zatvaraju oči pred kriminalom, koje interesne skupine ne mogu kupiti da im odaju informacije o istragama i postupanjima.

Takvi su u prema mom višegodišnjem iskustvu s policijom bilo kroz prijave ili kroz rad većina, šteta što im pojedinci kojima nije mjesto u policiji ruše reputaciju svojim ponašanjem.

Prije svega moram napomenuti da su osim stanara slučajno na lokaciji bila i dva novinara, gosp. Boris Pavelić i gosp. Boris Dežulović, koji su svjedočili cijeloj situaciji i indiferentnosti policijskih službenika zbog koje sam upotrijebio navedene riječi u sličnom, ali ne i doslovno takvom kontekstu. Zbog njihovog ponašanja reagirali su stanari i slučajni prolaznici o čemu postoje i videozapisi.

Nakon cijelog tjedna protuzakonitog djelovanja investitora bez ikakvih dozvola na arheološkom lokalitetu, radi čega je Konzervatorski odjel u Splitu izrekao i zabranu građevinskih radova. Nakon pokušaja investitora da nezakonito posječe zaštićeno stablo na navedenoj parceli. Nakon što su PiN Split u suradnji s JVP Split uspjeli sanirati stablo, a JVP Split iz sigurnosnih razloga postavio službenu traku vatrogasaca oko parcele, unatoč tome što ih je osobno načelnik Ante Balov sprječavao u obavljanju službene dužnosti tri ipo sata (zloupotreba položaja i ovlasti) vičući „Dok sam ja ovdje nitko neće ući.“ Ignorirajući zakonske ovlasti vatrogasaca (članak 92. Zakona o vatrogastvu), ponovo su se 03.11.2023. pojavili radnici koji su skinuli službenu traku vatrogasaca i ušli u parcelu te krenuli ograđivati parcelu koja je sukladno Zakonu o vlasništvu i dalje u suvlasništvu privatnika i Republike Hrvatske radi čega je pozvana i policija. Policija je jasno dala do znanja, da unatoč tome što su i JVP Split i PiN Split rekli da je područje nesigurno dok se ne stvrdne betonski obruč oko stabla, nema namjeru sprječavati ulazak neovlaštenih osoba na ograđeno područje.

Kakve ovlasti u takvim trenucima imaju i kako su se znali ponašati u sličnim situacijama najbolje pokazuje događaj koji se dogodio 10.10.2017. na Kašteletu kad je tadašnji novinar Indexa Drago Miljuš dobio šaku u glavu od strane policijskog službenika jer je plaža bila ispražnjena iz sigurnosnih razloga, a policajac nije imao puno volje objašnjavati novinaru da se mora udaljiti. Ukoliko nekad u životu naletite na požarište i poželite pristupiti mu slobodno skinite traku i zaobiđite policijske službenike te se pozovite na načelnika II. policijske postaje Antu Balova i situaciju iz Glagoljaške.

Šalim se naravno, nemojte, jer tad će pronaći razloga za postupanje.

Ne treba zaboraviti da su policijski službenici bili prisutni i u trenucima kada mi je „poslanik“ investitora jasno poručio da tko će me čuvati kada odemo s vlasti, da će me trebati čuvati samo radi podruma i da me nakon mandata čeka smak svijeta. Takve riječi prema dužnosniku u vezi obavljanja njegovog posla nisu bile razlog za postupanje policijskih službenika, dok zbog izraza „niste normalni“ se zahtjeva žurno sankcioniranje.

Kada sve ovo pročitate nameće se pitanje zašto policija tako blagonaklono postupa prema investitoru koji tjedan dana radi nezakonito, noću šalje momke u kapuljačama da sijeku zaštićena stabla i kreće ograđivati zemlju u državnom suvlasništvu bez odobrenja RH. Odgovor vjerojatno leži u jednom noćnom klubu povezanom s investitorom i činjenicom da je nedavno došlo do određenih „promjena“ u klubu te da od tada možete zamijetiti policijske službenike u civilu u noćnim faturetama na toj lokaciji. Ta promjena dobila je i medijski epilog kada je zbog tih „promjena“ bačen suzavac u noćni klub.

Zanimljivo do „promjene“ se navedeni investitor često žalio da ga pripadnici policije reketare.

"Sve ovo u Glagoljaškoj je samo kulminacija otvorene netrpeljivosti dijela policije prema Gradu Splitu"

Prije svega želim napomenuti da je ova objava motivirana većim brojem problema pri određenim postupanjima u suradnji s policijom, a sve ovo u Glagoljaškoj je samo kulminacija otvorene netrpeljivosti dijela policije prema Gradu Splitu koji je inzistiranjem na poštivanju zakona RH poremetio tokove novca u određenim strukturama među kojima se nađu i neki policijski službenici. U potpunosti je ignorirana prijava kako jedan noćni klub u centru radi mimo minimalno tehničkih uvjeta, a razlog tome vjerujem da su policajci koji noću tu rade faturete. Isto tako kada smo na ljeto imali zajedničku akciju s Državnim inspektoratom i II. policijskom postajom upravo pripadnici policije su „otkucali“ akciju vodstvu noćnog kluba gdje smo išli utvrditi nezakonitosti.

Ono što pripadnici policije nisu znali da smo zbog sumnje da neki od pripadnika policije rade s navedenim noćnim klubom prvo u civilu otišli bez njih i utvrdili nezakonitosti, a onda ih tek pozvali za asistenciju pri kojoj su nas sprječavali da odemo postupiti dok ne dođe pojačanje. U međuvremenu se jedan policijski službenik udaljio i obavio telefonski poziv ne znajući da imamo osobu i u klubu koja je baš u tom trenutku primijetila voditelja kluba na telefonu i nakon toga njegovu paničnu reakciju uklanjanja svega što je bilo nezakonito. T

ek kad je klub otklonio sve nezakonitosti (15 minuta kasnije) policijski službenici su pristali otići u provjeru s nama. Inače iza navedenog kluba stajala je osoba koja je baš nedavno pala u akciji USKOK-a zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. „Lijepo“ je vidjeti da određeni policijski službenici surađuju i s takvim „poduzetnicima“.

Nekima je možda teško prihvatiti, ali prošlo je doba kad su neki policijski službenici mogli prijetećim tonom potjerati komunalno redarstvo iz kluba koji je nelegalno radio na otvorenom kraj Nadbiskupove palače i radi vlastite zarade štititi one koji su maltretirali pola kvarta.

Odbijam živjeti u društvu koje iz straha zatvara oči, u društvu koje se boji izreći probleme koje ga muče. To nije i nikada neće biti normalno - napisao je Ivošević.