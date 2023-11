SAGA OKO AZILA SE NASTAVLJA Javio se Zoričić i prozvao Grad Split: "Bezobrazluk treba nazvati pravim imenom, nama prepustite pregovore"

Bura oko azila za napuštene životinje se ne stišava, već, kako nam se čini, tek počinje. Nakon iscrpnog izvještaja portala Dalmacija Danas o trenutnoj situaciji s neprovedenom izgradnjom azila na području Općine Klis, a čija je provedba najavljena u suradnji s Gradom Splitom, redakciji se javio Ante Zoričić, bivši gradski vijećnik koji je tijekom mandata, između ostalog, ostao upamćen po borbi za prava životinja. Ovaj put, predložio je konkretna rješenja kako bi izgradnja azila započela po hitnom postupku.

Njegovu poruku prenosimo u cijelosti.

"Koliko god nastojao ostati po strani i ne miješati se u lokalnu politiku u trenutku kada više nisam gradski vijećnik, to ponekad jednostavno nije moguće. Bezobrazluk treba razotkriti i nazvati pravim imenom, a upravo je to ono kako se splitska gradska vlast ponaša po pitanju azila za životinje. Razumijem kada je netko nesposoban i ograničen, ali ne podnosim kada je još pri tome bahat, zločest i lažljiv. Ne da nisu ništa napravili po pitanju azila nego predstavnici splitske vlasti dovode u pitanje i onu preostalu malu šansu koja postoji samo i isključivo zahvaljujući dobroj volji vodstva općine Klis, a koje Puljkova administracija već mjesecima bezočnim lažima provocira i dovode ih do točke da gradu Splitu i azilu za životinje uruče jedan veliki pozdrav. Ne namjeravam ulaziti u detalje i elaborirati sve što je napravljeno i što je trebalo napraviti od strane Puljkove administracije da bi projekt azila išao dalje. Bilo kakvo objašnjavanje i uvlačenje u raspravu bila bi voda na mlinu njihovih laži, spletki i politikantstva od koje jedino politički i egzistiraju. Zato ću im po treći put ponuditi; ako niste sposobni sami napraviti azil, radite ono što vam g. Dragan Žuvela i ja kažemo, prepustite nama pregovore i razgovore, a radit ćemo sve potpuno besplatno. Vi samo naoštrite škare za svečano otvaranje, jer ste ove dvije i pol godine, otvarajući tuđe projekte jedino to i radili", jasno je izjavio Ante Zoričić.

Zoričićev amandman

Podsjetimo, bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, Zoričića je imenovao koordinatorom u svrhu pronalaska lokacije i realizacije projekta azila za životinje na području grada Splita još 2020., a prije toga, 2018., prihvaćen je Zoričićev amandman prema kojem je Grad Split izrazio spremnost za izdvajanjem tadašnjih 324 tisuće kuna u svrhu izrade projektne dokumentacije azila za životinje.