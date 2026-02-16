Sada znamo zašto žene iz Splita i okolice hrle u Eleven Beauty po svoju potpunu transformaciju!

Svaka žena koja je barem jednom odlučila promijeniti svoje životne navike ili, kako mi to volimo reći, 'smršavjeti', zna koliko je teško uskladiti vlastiti tempo života, kronični nedostatak vremena i potragu za lokacijom na kojoj se neće osjećati kao stranac. Svi ti pokušaji, različiti treninzi i (tiha) razočaranja nakon svake neodržane dijete, govoreći iz vlastitog iskustva, često nas ostave s više pitanja nego odgovora, uz onaj gorak okus u ustima da možda 'jednostavno nismo taj tip'. Ipak, ponekad je dovoljan samo jedan iskren savjet da okrenemo novi list, ponovno skupimo hrabrost i krenemo. Upravo me ta nada, potaknuta preporukom poznanice o čijoj ćemo transformaciji pisati u nastavku, prije dva tjedna dovela do vrata jednog studija u Solinu.

Priča koja se gradila više od desetljeća

A kada govorimo o povjerenju i onom 'kliku' s početka priče, nemoguće je ne spomenuti osobu koja stoji iza cijelog ovog koncepta Editu Stupalo. Iza nje je više od desetljeća predanog rada u svijetu maderoterapije, a titula Grand Mastera koju nosi nije došla preko noći, već kao kruna dugogodišnjeg usavršavanja i tisuća odrađenih tretmana.

Njezin put nije bio 'popločan' Instagram filterima, sponzoriranim objavama ili podrškom influencera. Bio je onaj teži, ali iskreniji: put preporuke 'od usta do usta'. Godinama je strpljivo, isključivo svojim radom i vidljivim rezultatima, stvarala krug žena koje su njezinu stručnost prenosile dalje kao najsigurniju preporuku.

Eleven Beauty: Od vizije do omiljenog mjesta u Solinu

Ta autentičnost i godine iskustva 2021. godine prerasle su u otvorenje Eleven Beauty centra u Solinu. Ono što je počelo kao vizija jedne žene o prostoru u kojem se svaka klijentica osjeća uvaženo, danas je postalo omiljeno odredište za vježbanje i transformaciju.

- Glavna zvijezda studija su inovativne kapsule u kojima trening traje svega 30 minuta, a učinak je višestruk. Dok hodate ili trčite, tijelo se nalazi u kapsuliranom prostoru koji kombinira vakuum, infracrveno svjetlo i kolagen lampe. Valja naglasiti da cryo metoda pomaže u regeneraciji mišića, a poseban dodatak je ozonska terapija koja detoksicira tijelo i vidno poboljšava teksturu kože, pa iz kapsule izlazite puni energije, a ne iscrpljeni - kazuje nam vlasnica Edita.

Nakon intenzivnih 30 minuta u kapsuli, slijedi 15 minuta na spravi koju mi klijentice od milja zovemo "Rolko".

- Riječ je o Body Rolleru, moderniziranoj verziji limfne drenaže s drvenim valjcima. On ritmičnim pokretima razbija masne naslage i celulit, potiče cirkulaciju i izbacuje višak tekućine - dodaje Edita.

Za one koji traže maksimalnu poštedu zglobova i kralježnice, Eleven nudi infra ležeći bicikl. Idealna je to opcija za sve koji se oporavljaju od ozljeda ili imaju veći višak kilograma, jer omogućuje aktivno pedaliranje u udobnom položaju.

No, Eleven Beauty je prepoznatljiv i po nečem drugom.

Što je zapravo Eleven Beauty Challenge?

Kada se u Elevenu spomene "Challenge", ne misli se na puko natjecanje u brojkama, već na strateški osmišljen put do trajne promjene. Oni su bili prvi koji su na ovim prostorima pokrenuli ovakve organizirane izazove, prepoznavši da je ženama uz tehnologiju potrebna i zajednička motivacija.

Ono što ovaj izazov čini drugačijim su jasna pravila i fokus na zdravlje:

Pravilno i održivo gubljenje mase: Naglasak nije samo na gubitku kilograma, već na zdravom topljenju masnih naslaga bez popratnog stresa za tijelo.

Postotak ispred kilograma: Sudionice se natječu u postotku izgubljene tjelesne mase, što proces čini pravednim bez obzira na početnu težinu.

Brzina i učinkovitost: Cijeli proces transformacije oslanja se na treninge koji traju svega 30 minuta u kapsulama, što omogućuje vidljive rezultate i onima s najgušćim rasporedom.

Vidljive promjene i regeneracija: Uz Body Roller, koji služi kao moderna verzija limfne drenaže, potiče se detoksikacija i zatezanje kože, pa rezultati nisu vidljivi samo na vazi, već i u ogledalu.

Zajednica kao vjetar u leđa: Kroz izazov se stvara nevjerojatno zajedništvo i pozitivna energija koja klijentice drži motiviranima do samog kraja.

Transformacije koje nadilaze brojke na vagi

Vratimo li se na sami početak, na onaj trenutak kada mi je poznanica pružila ruku, 'otvorila oči' i pomogla da napokon napravim taj prvi, najteži korak, shvaćam da njezina preporuka nije bila samo usputni savjet. Ono što Eleven Beauty uistinu izdvaja iz mora drugih mjesta nisu samo strojevi ili metode; atmosfera je smirena, podržavajuća i iskreno prijateljska. Okružena ženama koje prolaze sličan put, osjetiš da pripadaš ekipi u kojoj nitko ne osuđuje, a svaka mala pobjeda se slavi.

Upravo je u takvom okruženju ispisana i priča Dine Bonačić, javnosti poznatija kao @stylishdina, koja mi je bila onaj stvarni, živi dokaz da je promjena moguća bez mučenja i odricanja.

Dina, koja je svoj put od veličine L do S podijelila s tisućama pratitelja, najbolje sažima ono što ovaj studio predstavlja:

- U Eleven Beauty sam došla prije otprilike godinu i pol dana isključivo zbog svog osobnog rezultata i treninga, a ostala sam zbog ljudi koji tu rade, zdrave i poticajne atmosfere te njihove bezrezervne podrške u svakom trenutku. Eleven Beauty je danas za mene puno više od običnog treninga. To je moj dnevni boravak i mjesto kojem se uvijek rado vraćam po dnevnu dozu pozitive. Mislim da je to upravo 'ono nešto' što su žene prepoznale - ističe Dina.

Osim Dinine transformacije, nipošto ne smijemo zaboraviti ni Tamarinu. Tamara je javnosti poznatija kao kandidatkinja iz showa "Život na vagi", no njezina najvažnija pobjeda i održavanje rezultata dogodili su se upravo u Eleven Beautyju.

Tamara je u studio došla s jasnim ciljem, a njezina promjena danas služi kao ogromna motivacija svima koji dvoje mogu li krenuti. Kroz posvećen rad, treninge u kapsulama koji traju svega 30 minuta te maderoterapiju, postigla je fizičku transformaciju koja ostavlja bez daha.

Mjesto gdje godine i dijagnoze nisu prepreka

Ono što me posebno dirnulo u ovih četrnaest dana je spoznaja da Eleven Beauty doista ne poznaje granice. U studiju ćete susresti žene svih generacija, od djevojaka u 20-ima do gospođa u 60-ima koje s istim žarom rade na svom zdravlju. To je prostor u kojem razne dijagnoze ili fizička ograničenja prestaju biti bauk.

Tim stručnjaka svakoj ženi pristupa individualno, prilagođavajući intenzitet i vrstu vježbi njezinim specifičnim potrebama

No, ono što Eleven Beauty uistinu izdiže na jednu plemenitiju razinu je njihova empatija.

Posebno su osjetljivi na one najteže ženske borbe – one zdravstvene. Studio je prepoznatljiv po svojim akcijama podrške, poput darivanja mjesečnih članarina onima koji vode bitku s teškim bolestima. Njihove poruke podrške "dragim heroinama" nisu samo slova na ekranu; to je iskrena podrška ženama koje u tišini vode svoje najteže bitke, podsjećajući ih da u toj borbi nikada nisu same.

Pogled u budućnost: Što nam to Eleven sprema?

Iako se čini da su sa svojim inovativnim kapsulama, maderoterapijom i prvim organiziranim izazovima na ovim prostorima već dosegnuli vrhunac, u Eleven Beautyju ne planiraju stati. Spremaju nešto novo, a iako detalje još uvijek vješto skrivaju, jedno je sigurno bit će to projekt koji će ponovno podignuti ljestvicu u svijetu ženske transformacije i pružiti nam još jedan alat za put do najbolje verzije sebe.

Edita i njezin tim očito ne miruju, a sudeći po dosadašnjim rezultatima i onoj prepoznatljivoj energiji kojom zrače, možemo biti sigurni da nas očekuje nešto posebno.

Dok s nestrpljenjem iščekujemo službenu objavu, jedno je sigurno: Eleven Beauty nastavlja rasti s nama, dokazujući da prava transformacija nikada nema konačni cilj, već je to putovanje koje stalno donosi nove pobjede.