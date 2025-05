Sada je jasno da se sve utakmice SHNL-a u zadnjem kolu neće igrati u isto vrijeme

Istra 1961 pobijedila je Šibenik na domaćem terenu 3:0 i privremeno skočila na četvrto mjesto, dok je Šibenik ispao iz SHNL-a. Kolo prije kraja imaju pet bodova manje od Lokomotive, koja više ne mora strahovati za svoj ostanak među elitom hrvatskog klupskog nogometa, prenosi Index.

Osim Šibenčana, Istra je ovom pobjedom rastužila i navijače Osijeka, koji iduće sezone sigurno neće igrati europska natjecanja. Dvije utakmice prije kraja zaostaju šest bodova za četvrtom Istrom s kojom igraju u zadnjem kolu, ali imaju lošiji međusobni omjer.

Ne samo to, pobjeda Istre utjecala je i na to kako će izgledati zadnje kolo SHNL-a. Do današnje utakmice postojala je šansa da se, u slučaju da Šibenik pobijedi Istru i ostane u utrci za ostanak u ligi, svih pet utakmica zadnje kola igra istovremeno.

Kako je sada jasno da je Lokomotiva ostala u ligi, a Gorica to uspjela još i ranije te obje ekipe ne mogu do mjesta koja vode u Europu, sigurno je da se njihova utakmica neće igrat istovremeno kada i ostale utakmice.

