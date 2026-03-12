SAD pokreće istrage protiv Kine, EU-a i Meksika: Priprema se teren za nove carine

Administracija predsjednika Donalda Trumpa jučer je najavila pokretanje novih trgovinskih istraga protiv Kine, Meksika, Europske unije i više od deset drugih gospodarstava. Cilj je pronaći pravni okvir koji bi zamijenio Trumpove carine, nakon što ih je Vrhovni sud nedavno proglasio nezakonitima, piše CNBC.

Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer rekao je novinarima da će se postupci voditi prema Odjeljku 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine. Dodao je kako bi se istrage mogle proširiti i na dodatne zemlje.

Taj zakon Sjedinjenim Američkim Državama omogućuje uvođenje carina na uvoz iz država za koje se utvrdi da provode nepoštene trgovinske prakse.

Carine uvedene na temelju Odjeljka 301 mogle bi zamijeniti barem dio recipročnih carina koje je Trump prošle godine nametnuo većini država svijeta bez suglasnosti Kongresa.

Cilj je zaštita američkih radnih mjesta

Greer je poručio da se smjer trgovinske politike predsjednika nije promijenio te da joj je osnovni cilj zaštita radnih mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama i osiguravanje pravednih trgovinskih odnosa s partnerima.

Objasnio je da će istrage obuhvatiti mjere, politike i prakse pojedinih gospodarstava koje su povezane sa strukturnim viškom proizvodnih kapaciteta i proizvodnje u prerađivačkoj industriji.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će postupak razotkriti čitav niz nepoštenih trgovinskih praksi povezanih s viškom proizvodnje i kapaciteta.

Dodao je kako, prema procjeni američkih vlasti, pojedini ključni trgovinski partneri i dalje raspolažu proizvodnim kapacitetima koji nisu usklađeni s tržišnim signalima domaće i globalne potražnje. To je, smatra, dovelo do velikih i dugotrajnih trgovinskih suficita.

Koje su zemlje obuhvaćene istragom

Uz Meksiko, Kinu i Europsku uniju, istragom su obuhvaćeni i Japan, Indija, Tajvan, Vijetnam, Južna Koreja, Singapur, Švicarska, Norveška, Indonezija, Malezija, Kambodža, Bangladeš i Tajland.

Greer je najavio mogućnost pokretanja dodatnih istraga prema Odjeljku 301 za pojedine države te nije isključio ni primjenu drugih pravnih mehanizama.

U skladu s procedurom predviđenom tim odjeljkom, Ured američkog trgovinskog predstavnika primat će pisane podneske vezane uz istragu, a bit će održano i javno saslušanje.

Greer je rekao i da će američka strana tijekom postupka održavati konzultacije s trgovinskim partnerima na koje se istraga odnosi.

Nakon završetka postupka Ured će predstaviti nalaze i analizu te, ako bude potrebno, predložiti odgovarajuće mjere. One mogu uključivati uvođenje carina, naknada za određene usluge ili druge instrumente trgovinske politike.

Vrhovni sud je 20. veljače, odlukom šest prema tri, presudio da Trump nije imao ovlast uvoditi carine pozivajući se na Zakon o međunarodnim izvanrednim gospodarskim ovlastima, kako je njegova administracija tvrdila.

Samo nekoliko sati nakon presude Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom je, pozivajući se na Odjeljak 122 Zakona o trgovini, uveo novu globalnu carinu od deset posto. Te su mjere privremene i vrijede najviše 150 dana.

Procjena ministra financija

Američki ministar financija Scott Bessent prošloga je tjedna u razgovoru za CNBC izjavio kako očekuje da će se američke carinske stope do kolovoza vratiti na razine koje su vrijedile prije presude Vrhovnog suda.

Prema njegovim riječima, Ured američkog trgovinskog predstavnika i Ministarstvo trgovine u sljedećim će mjesecima dovršiti analize koje bi mogle otvoriti prostor za uvođenje dodatnih carina.

Bessent smatra da će se carinske stope vratiti na prijašnju razinu u roku od oko pet mjeseci. Naglasio je da je riječ o širokim ovlastima koje su u prošlosti izdržale više od četiri tisuće pravnih osporavanja te su, iako sporije za provedbu, dugoročno stabilnije.