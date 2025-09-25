S tržišta se povlači ovaj maslac

Državni inspektorat RH naložio je povlačenje s tržišta organskog Ghee pročišćenog maslaca marke Nutrigold u pakiranjima od 340 i 720 mililitara, zbog nepravilnog označavanja proizvoda.

Riječ je o proizvodima:

staklenka od 340 ml, LOT broj 4082027 , s rokom trajanja do 14. kolovoza 2027.

, s rokom trajanja do staklenka od 720 ml, LOT broj 13082027, s rokom trajanja do 13. kolovoza 2027.

Prema priopćenju Inspektorata, deklaracija nije usklađena s europskim propisima o informiranju potrošača i sigurnosti hrane.

Proizvodnju potpisuje zagrebačka tvrtka Galleria Internazionale d.o.o., a upozorenje se odnosi isključivo na gore navedene serije i rokove.