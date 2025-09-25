S tržišta se povlači ovaj maslac

Državni inspektorat RH naložio je povlačenje s tržišta organskog Ghee pročišćenog maslaca marke Nutrigold u pakiranjima od 340 i 720 mililitara, zbog nepravilnog označavanja proizvoda.
Riječ je o proizvodima:
- staklenka od 340 ml, LOT broj 4082027, s rokom trajanja do 14. kolovoza 2027.
- staklenka od 720 ml, LOT broj 13082027, s rokom trajanja do 13. kolovoza 2027.
Prema priopćenju Inspektorata, deklaracija nije usklađena s europskim propisima o informiranju potrošača i sigurnosti hrane.
Proizvodnju potpisuje zagrebačka tvrtka Galleria Internazionale d.o.o., a upozorenje se odnosi isključivo na gore navedene serije i rokove.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
0