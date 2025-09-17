S polica trgovina povlači se čaj, provjerite imate li ga doma

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda ČAJ PLUĆNJAK 30g / serija: L07441 i L07442 / najbolje upotrijebiti do: 30.09.2026, zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podaci o proizvodu

Proizvođač: SUBAN d.o.o., Galici 8, 10434 Strmec

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod