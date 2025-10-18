S polica se povlači ovaj mesni proizvod

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu mesnog proizvoda ŠMEK SULC klasični, (hladetina, tlačenica) LOT 25254P, upotrijebiti do 24. listopada 2025., zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji proizvoda.

'S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004', priopćeno je.

Riječ je o hrvatskom proizvodu tvrtke Bođirković iz Borova.