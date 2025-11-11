S polica se povlači još jedan proizvod

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu osušenih listova piskavice - Schani Kasoori methi leaves, 100 g, LOT broja 11/KM, najbolje upotrijebiti do 30. studenoga 2026., zbog povišene razine pesticida klorpirifosa.

'Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ', priopćeno je.

Riječ je o indijskom proizvodu tvrtke M/S. Noble Dehydrates, kojeg na hrvatsko tržište stavlja Biocelerator iz Rijeke.