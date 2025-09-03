S novom školskom godinom stižu i novi protokoli: Uvodi se video nadzor, učenike će čuvati zaštitari

S početkom nove nastavne godine, neke škole podižu svoje sigurnosne standarde. Uz već ustaljene protokole ulaska i izlaska iz zgrade, neke idu i korak dalje. Od 21 osnovne škole na području Osijeka, za sada je njih osam podnijelo zahtjev za zapošljavanje zaštitara. Ali, ni tu nije kraj.

Hodnici su još prazni i tihi. Učenici će ih ispuniti za manje od tjedan dana. Uz nove udžbenike i nastavnike, učenike će dočekati i zaštitar, piše HRT.

Osnovna škola Vijenac zatražila je njegovo zapošljavanje, a Ministarstvo ga odobrilo.

- Otvorene zamolbe stižu od osoba koje su zainteresirane za taj posao, pozvat ćemo ih na razgovor. Nakon toga želimo postaviti interfon da se može unutra i van bez otvaranja vrata komunicirati. Iza toga treća točka nam je video nadzor, poručila je ravnateljica OŠ Vijenac Vesna Vrbošić, Osijek.

Slijedi i zapošljavanje socijalnog pedagoga. On bi radio s 202 učenika ove škole u kojoj se odvija jednosmjenska nastava. Još od energetske obnove, na ulazu je takozvana panik-brava.

- Mi smo otprilike na 7 300 učenika, koliko smo imali i prošle nastavne godine. To je dokaz kontinuiteta, ono što je bitno, što cijela Hrvatska ima poteškoću, da nemamo nekakav ozbiljan pad učenika. Osigurali smo sve ono što je potrebno za naše učenike, bez obzira radi li se o samoj nastavi, produženom boravku ili pomoćnicima u nastavi, naglasio je pročelnik UO za društvene djelatnosti Grada Osijeka Josip Jukić.

Do sada je stiglo odobrenje za zapošljavanje jednog ili dva zaštitara u sedam osječkih škola, ovisno radi li škola u jednoj ili dvije smjene.

Financijski najizazovnija stavka moglo bi biti uvođenje video nadzora, pa su i u ovoj školi svjesni kako to neće ići brzo.

- Kad će sve biti, ovisi o sredstvima. Osnivač je tu uvijek da da potporu, pa nadamo se da ćemo nastaviti u tom smjeru, rekla je Vrbošić.

Da uvođenje novih sigurnosnih mjera daje rezultate svjedoči i činjenica kako se broj provala u ovu školu višestruko smanjio postavljanjem detektora pokreta.