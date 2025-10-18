S leševa uklanjali dijelove lubanje, nagađa se što bi mogao biti motiv

Tri zaposlenika Sveučilišne bolnice Carl Gustav Carus u Dresdenu osumnjičena su da su bez dozvole iz 13 leševa uklonili dijelove lubanjskih kostiju, točnije piramidne sljepoočne kosti.

"Predmet istrage je nezakonito uklanjanje ljudskih piramidnih sljepoočnih kostiju u 13 slučajeva", izjavila je njemačka tužiteljica Rebecca Gahse, o čemu je izvijestio Fenix Magazin.

Piramidni dio sljepoočne kosti najtvrđi je dio ljudske lubanje. U njemu se nalaze strukture unutarnjeg uha, a kroz njega prolaze važne živčane strukture, uključujući slušni i facijalni živac. Oštećenje tog dijela može dovesti do gluhoće, vrtoglavice ili paralize lica.

Sveučilišna bolnica u Dresdenu oglasila se priopćenjem u kojem ističe da su zgroženi ozbiljnošću navoda.

"Veoma smo pogođeni. Kao sveučilišna bolnica i medicinski fakultet, čvrsto se zalažemo za visoke etičke i medicinsko-pravne standarde", stoji u izjavi.

Motiv uklanjanja kostiju nije službeno potvrđen. Tužiteljstvo i bolnica nisu objavili zbog čega su upravo ti dijelovi lubanje uzimani iz tijela preminulih osoba. No, na temelju poznatih slučajeva u medicinskoj i forenzičkoj praksi, postoje četiri moguće pretpostavke koje se spominju kao potencijalni motivi.

Znanstveno-istraživačke svrhe – moguće je da su uzorci uzimani radi patoloških, histoloških ili genetskih analiza. U takvim slučajevima potrebne su stroge dozvole, suglasnosti i etičko odobrenje. Obrazovanje i edukacija – uzorci kostiju često se koriste u medicinskoj edukaciji, što zahtijeva jasnu pravnu regulaciju i suglasnost obitelji pokojnika. Medicinske potrebe – u iznimnim slučajevima uklanjanje dijela kosti može biti dio liječenja ili obdukcijskog postupka. Neetične ili nezakonite radnje – postoji mogućnost zlouporabe, primjerice u kontekstu nelegalne trgovine anatomskim uzorcima, privatnog kolekcionarstva ili drugih kriminalnih radnji.