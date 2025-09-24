S hrvatskog tržišta se povlači jedna kobasica

Državni inspektorat objavio je kako se s tržišta povlači polutrajna kobasica jeger proizvođača Moja Tvrtka d.o.o. iz Samobora, jer na deklaraciji nije naznačeno da proizvod sadrži mliječni protein.

Navodi se da je riječ o potencijalnoj opasnosti za osobe alergične na mliječne proteine, dok za ostale potrošače proizvod ne predstavlja zdravstveni rizik.

Opoziv se odnosi isključivo na jeger s rokom upotrebe 4. listopada 2025. i lot brojem 80390. Inspektorat ističe da proizvod ne ispunjava odredbe europskih propisa o informiranju potrošača i sigurnosti hrane te je stoga naređeno njegovo povlačenje iz prodaje.