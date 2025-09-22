Ryanair ukida linije prema ovoj zemlji i daje ih Hrvatskoj

Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair najavio je ovog ljeta značajno smanjenje letova prema španjolskim zračnim lukama zbog velikog rasta aerodromskih naknada koje naplaćuje španjolski upravitelj AENA. Prema najavi, Ryanair će ovog zimskog razdoblja ukinuti stotine tisuća putničkih mjesta, što je smanjenje kapaciteta za približno 18 posto u odnosu na prošlu godinu.

No, jedna država koja bi mogla profitirati od ove odluke jest Hrvatska — jedna od, pišu to strani mediji, najatraktivnijih turističkih destinacija u srednjoj Europi. Ryanair je najavio preraspodjelu ranije dodijeljenih zrakoplova i prodajnog kapaciteta na tržišta gdje se očekuje poticaj za rast, među kojima su Hrvatska, Italija, Švedska, Mađarska i Maroko, prenosi Zadarski.hr.

Što ova promjena konkretno znači za Hrvatsku?

Preraspodjela kapaciteta znači da će Hrvatska dobiti dodatne Ryanairove letove, što može imati višestruke koristi za domaći turizam. Prije svega, veći broj letova po nižim cijenama znači veću dostupnost zračne povezanosti za putnike, što može potaknuti dolazak više turista, ali i veću mobilnost hrvatskih građana.

Povećanje broja jeftinih letova u predsezoni i izvan tradicionalne turističke sezone ima potencijal da produži turističku sezonu, što je dugogodišnji cilj hrvatske turističke industrije. Time bi se smanjila sezonalnost i povećala stabilnost prihoda za lokalne hotelijere, restorane i druge turističke djelatnosti.

Također, veći broj letova doprinosi boljoj povezanosti hrvatskih zračnih luka, posebno onih regionalnih poput Zračne luke Zadar, Split i Dubrovnik. To dodatno otvara prostor za razvoj turizma u manje poznatim destinacijama i potiče ravnomjerniji gospodarski razvoj regija.

Kako je Ryanair došao do ove odluke?

Ryanair se već godinama žali na visoke aerodromske naknade koje naplaćuje AENA, korporacija koja upravlja većinom španjolskih zračnih luka. Unatoč zamrzavanju naknada tijekom pandemije, u posljednje vrijeme došlo je do njihova povećanja, zbog čega je Ryanair najavio da će smanjiti operacije u Španjolskoj i preraspodijeliti kapacitete prema tržištima s povoljnijim uvjetima za rast. Odluka Ryanaira je i dio njihove strategije da se prilagode zahtjevima tržišta i optimiziraju troškove poslovanja u kontekstu visoke konkurencije i poskupljenja energije i goriva.

Naznaka dobrih vijesti krije se u najavi da će Ryanair ove zime ukinuti milijun sjedala na španjolskom tržištu kao odgovor na ono što nazivaju “besramnim” povećanjem naknada koje je najavio operater zračne luke Aena. Izvršni direktor Aene Maurici Lucena odgovorio je, optužujući Ryanair za “samoljubivost”, “grubost”, “ucjenu” i “pohlepu”, a dugotrajni sukob između najveće zrakoplovne tvrtke u Španjolskoj po broju putnika i operatera većine komercijalnih zračnih luka u zemlji ovoga se ljeta dodatno pogoršao, piše Ex-Yu Aviation News.