Ryanair nakon samo osam mjeseci ukinuo ovu uslugu, evo što to znači za putnike

Ryanair je nakon samo osam mjeseci ukinuo svoj program lojalnosti Prime članstvo, jer su putnici itekako iskoristili sve njegove pogodnosti.

Program, pokrenut u ožujku za česte putnike, nudio je pogodnosti poput besplatnog odabira sjedala i putnog osiguranja.

Iako je bio ograničen na 250.000 kupaca prema načelu "tko prvi, njegovo“, program je privukao tek 55.000 članova. Ipak, 28. studenoga Ryanair je potvrdio da se novi korisnici više ne mogu prijaviti, piše Euronews.

Ryanairovo Prime članstvo

Po cijeni od 79 eura za godišnju pretplatu, program je nudio niz pogodnosti: besplatna rezervirana sjedala, putno osiguranje te pristup 12 ekskluzivnih akcija na sjedala godišnje, koje su se mogle iskoristiti jednom mjesečno.

Ryanair je u početku hvalio program ističući kako kupci koji lete 12 puta godišnje mogu uštedjeti i do 420 eura.

Čak i oni koji putuju samo tri puta godišnje, prema tvrdnjama aviokompanije, mogli su uštedjeti do 105 eura.

Skup pokusa

Ryanair navodi da je kroz pretplate u posljednjih osam mjeseci uprihodio više od 4,4 milijuna eura, ali da je putnicima kroz popuste uštedio više od 6 milijuna eura – što znači da je program kompaniji donio gubitak.

"Ova razina članstva i prihoda od pretplata ne opravdava vrijeme i trud potreban za pokretanje mjesečnih ekskluzivnih Prime akcija sjedala za naše članove", izjavio je direktor marketinga Ryanaira Dara Brady.

"S više od 207 milijuna putnika ove godine, Ryanair će nastaviti nuditi najniže cijene u Europi svim našim kupcima, a ne samo ovoj grupi od 55.000 Prime članova."

Hoće li ukidanje programa utjecati na putnike?

Ryanair potvrđuje da će putnici koji su se učlanili u posljednjih osam mjeseci i dalje moći koristiti pogodnosti do isteka svoje jednogodišnje pretplate.

Međutim, nakon isteka pretplate neće biti mogućnosti obnove članstva. Zadnji dan za kupnju članstva bio je 27. studenoga.

Plus za okoliš

Iako ovakvi programi putnicima mogu smanjiti troškove, poticanje na još više letenja loša je vijest za planet.

Aktivistička skupina Stay Grounded već dugo poziva na hitnu zabranu programa za česte putnike, uvođenje poreza na često letenje te ulaganje u prijevoz koji ne uključuje zrakoplove, „kako bismo spriječili najgore posljedice klimatskog kolapsa“.

Ranije ove godine, glasnogovornik Europske agencije za okoliš (EEA) rekao je da, iako mnoge članice EU-a imaju politike usmjerene na smanjenje emisija stakleničkih plinova iz prometa za 14,3 posto do 2030., programi koji potiču neograničeno letenje mogu pridonijeti degradaciji okoliša, overtourismu i povećanom ugljičnom otisku.