Ružić nakon sastanka u Splitu: "Jačanje kadrova mora ići dalje, zadaci naših djelatnika su kompleksni i teški"

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sastao se danas sa stručnim djelatnicima Područnog ureda Split Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Gundulićevoj ulici. Na sastanku su, kako je istaknuo, razmotreni zaključci prethodnog susreta održanog u svibnju, a u fokusu su ponovno bila kadrovska pitanja, uvjeti rada i sve veće potrebe korisnika.

"Prošli smo sve zaključke s prethodnog sastanka"

Ružić je kazao da su tijekom sastanka otvorene ključne teme vezane uz funkcioniranje sustava socijalne skrbi na području Splita. "U nastavku sastanka koji je bio u svibnju, danas sam odradio sastanak sa stručnim djelatnicima područnog ureda Zavoda za socijalni rad. Prošli smo teme sa zaključcima s prethodnog sastanka. Najvažnije teme obuhvatile su kadrovska pitanja i trenutno je u tijeku natječaj za zapošljavanje stručnih radnika, pravnika, psihologa i administratora", kazao je ministar Ružić.

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Dodao je kako Ministarstvo radi na kratkoročnim i dugoročnim mjerama, među kojima je i pitanje nostrifikacije diploma iz drugih država, posebno onih povezanih sa Sveučilištem u Mostaru i studijem socijalnog rada.

Nabava vozila i uvjeti rada

Jedna od tema sastanka bila je i nabava vozila, za koju ministar kaže da ide prema iskazanim potrebama i sukladno Zakonu o javnoj nabavi. "Razgovarali smo o uvjetima rada. Nabava vozila ide sukladno iskazanim potrebama i sukladno zakonu o javnoj nabavi. Prošli smo sve zaključke s prethodnog sastanka u svibnju i na taj način zadovoljavamo najvažnija pitanja", rekao je Ružić.

Ipak, priznao je kako stanje još uvijek nije u potpunosti zadovoljavajuće.

"Nismo u cijelosti zadovoljni ishodom jer jačanje kadrova mora ići i dalje", poručio je. Ministar je istaknuo da su aktivne mjere potpore sufinanciranja smještaja za stručni kadar koji dolazi raditi u Split, uz uključivanje lokalne zajednice. "Aktivne su mjere potpore sufinanciranja smještaja za stručni kadar koji dolazi raditi u Split. Lokalna zajednica radi na sufinanciranju smještaja", kazao je.

Posebno se osvrnuo na opterećenost sustava i udruga koje pružaju usluge korisnicima. "Zaključak je da smo udruge značajno opteretili uslugama. Kada raste broj korisnika i potrebnih sati usluge, svakako treba jačati preventivu i ja kao ministar radim na tome", rekao je Ružić.

"Zahvalan sam svim radnicima"

Ružić je naglasio kako su zadaci djelatnika u ovoj regiji iznimno zahtjevni te da se od njih očekuje veliki profesionalni angažman.

"U ovoj regiji i ovom gradu zadaci za naše djelatnike su kompleksni i teški. Oni gledaju na održivost svog privatnog i profesionalnog života. Zahvalan sam svim radnicima i zahvalan sam što rade veliki posao", poručio je ministar. Osvrnuo se i na spominjanje bijelog štrajka, naglasivši da je riječ o dijelu komunikacije i pozivu na razgovor. "Bijeli štrajk je kategorija pozivanja na razgovor, otvoreno se razgovara, posao se obavlja dalje. Ja sada samo mogu reći da se zahvaljujem svim kolegicama, kolegama i radnicima. Bijeli štrajk je samo dio komunikacije. Riječ bijeli štrajk u razgovoru nismo spomenuli i svi su iskazali zadovoljstvo nakon našeg sastanka", kazao je Ružić.

Inkluzivni dodatak i ubrzanje vještačenja

Ministar se dotaknuo i inkluzivnog dodatka, istaknuvši kako se to pravo ostvaruje kroz postupak vještačenja.

"Inkluzivni dodatak kao pravo donosi se kroz vještačenje. Nije se moglo pretpostaviti da će biti toliko prijava. Da ne dođe do poteškoća, vještačenje se moralo maksimalno ubrzati, a sada se diglo na 18 do 20 tisuća vještačenja mjesečno", zaključio je ministar Alen Ružić.