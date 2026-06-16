Smart City rješenja stižu bliže gradovima i općinama: U Splitu predstavljen digitalni katalog s više od 210 usluga

U HGK - Županijskoj komori Split održana je radionica "Predstavljanje Smart City digitalnog kataloga", namijenjena tvrtkama koje razvijaju i nude Smart City rješenja, predstavnicima jedinica lokalne samouprave te svim dionicima zainteresiranima za digitalnu transformaciju gradova.

Radionicu je organizirala HGK - Županijska komora Split u suradnji sa Smart City Grupacijom HGK, a fokus je bio na predstavljanju digitalnog kataloga koji povezuje jedinice lokalne samouprave s pružateljima naprednih tehnoloških rješenja. Riječ je o alatu koji gradovima i općinama omogućuje jednostavniji pregled dostupnih proizvoda i usluga, brže planiranje projekata te učinkovitije pronalaženje partnera za provedbu Smart City inicijativa.

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"Katalog je živi organizam"

Sven Heric, poslovni tajnik Smart City Grupacije HGK, istaknuo je kako je cilj kataloga objediniti tvrtke koje nude konkretna rješenja za gradove i općine.

"Cilj nam je da na jednom mjestu imamo sve tvrtke koje daju rješenja za gradove i općine. U katalogu je trenutačno zapisano više od 210 usluga. Katalog je živi organizam, nadopunjava se iz dana u dan. Hrvatska se dobro digitalizira i koristi ove usluge, a njihov broj eksponencijalno raste", kazao je Heric. Dodao je kako se očekuje da će sve veći broj gradova u narednom razdoblju uvoditi više digitalnih rješenja u svoje svakodnevno funkcioniranje.

Prilika za povezivanje gospodarstva i lokalne samouprave

Radionica je bila prilika za predstavljanje aktualnih trendova, smjernica za razvoj pametnih gradova, primjera dobre prakse, ali i mogućnosti financiranja Smart City projekata kroz nacionalne i europske programe.

Inga Kovačević Sindik, direktorica splitske tvrtke Kristalna ideja, naglasila je važnost povezivanja gospodarstva sa stvarnim potrebama na terenu. "Očekujem da čujemo neke nove informacije na ovoj radionici. U katalogu smo prisutni od prvoga dana. Nama u gospodarstvu, da bismo bili uspješni, važno je susresti se sa stvarnim problemima na terenu. Moramo krenuti tim putem", kazala je Kovačević Sindik.

Dodala je kako se njihova rješenja odnose na područje kvalitete okoliša.

Promet Split predstavio novosti za putnike

Među sudionicima radionice bio je i Promet Split, koji je predstavio novosti vezane uz poboljšanje korisničkog iskustva putnika.

Luka Kežić, voditelj komercijalne službe Prometa Split, poručio je kako putnik mora biti u središtu razvoja novih usluga. "Želimo prezentirati neke nove stvari iz naše tvrtke. Putnika moramo staviti u fokus kako bismo udovoljili njegovim željama, potrebama i ciljevima. Mi smo glas putnika", rekao je Kežić.

Posebno je istaknuo unaprijeđeno planiranje putovanja putem aplikacije. "Novost u aplikaciji je planiranje putovanja. Putnik sada s nama može planirati svoj put kako bi mu se ruta pojednostavila. Uveli smo i lakši proces plaćanja, pregled stanica i svih detalja u Splitu i okolici. Mi smo rezultat glasa naroda, kritika, ali i pohvala, i sve smo na taj način dokumentirali", kazao je Kežić.

Digitalna transformacija kao smjer razvoja gradova

Smart City digitalni katalog zamišljen je kao praktičan alat koji lokalnim jedinicama olakšava donošenje odluka i pronalazak kvalitetnih tehnoloških rješenja. Organizatori ističu kako digitalna transformacija gradova više nije pitanje budućnosti, nego konkretan proces koji se već događa kroz promet, okoliš, komunalne usluge, upravljanje resursima i komunikaciju s građanima.