Najpoznatiji svjetski insajder za transfere javlja kako Ivan Jurić ima novi posao. On će postati trener talijanskog prvoligaša Monze. Iako je Monza ranije razmatrala i Alberta Gilardina te Fabija Pecchiju, koji je sada glavni kandidat za klupu Sampdorije, čini se da je izbor pao upravo na Jurića.

Zanimljivo je i da Romano javlja kako će sportski direktor postati Pedro Obiang. Riječ je o 34-godišnjem veznjaku iz Ekvatorijalne Gvineje, koji je 2025. stigao u klub za koji je prošle sezone i redovito nastupao. Sada su mu Talijani povjerili novu ulogu.

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Nova prilika

Jurić je u studenom prošle godine dobio otkaz u Atalanti. To mu je treći posao na kojem se zadržao vrlo kratko. Pretprošle sezone smijenjen je u Romi nakon manje od dva mjeseca. Potom je u prosincu 2024. preuzeo Southampton, iz kojeg je otišao početkom travnja nakon što je klub ispao iz Premier lige ranije nego ikoja druga momčad u povijesti.

Podsjetimo, Jurić je dosad najdulje bio u Torinu, kojeg je vodio od 2021. do 2024. godine. Ranije je bio trener Mantove, Crotonea, Genoe (tri puta) i Hellas Verone. Imao je nekoliko vrlo dobrih sezona, ali je nadaleko poznat po temperamentu i svađama s upravama klubova, piše Index.

Monza ušla u Serie A

Monza će od ljeta igrati u Serie A nakon što se vratila kroz Serie B. Na kraju sezone bila je trećeplasirana momčad druge lige. To joj je zaradilo put u doigravanje gdje je pobjedama protiv Juve Stabije i Catanzara izborila povratak u elitu.

Bila je standardan klub Serie A u šezdesetima, a nakon toga uslijedio je veliki pad. Prije osam godina vlasništvo je preuzela tvrtka Fininvest koju vodi obitelj Silvija Berlusconija, koji je preminuo prošle godine.

Zadnji put su Serie A igrali od 2022. do 2025. Prema Transfermarktu momčad im vrijedi malo manje od 48 milijuna eura te su po tome u ovom trenutku najslabija momčad lige.