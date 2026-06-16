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Ivan Jurić ima novi posao

Evo gdje ide

Najpoznatiji svjetski insajder za transfere javlja kako Ivan Jurić ima novi posao. On će postati trener talijanskog prvoligaša Monze. Iako je Monza ranije razmatrala i Alberta Gilardina te Fabija Pecchiju, koji je sada glavni kandidat za klupu Sampdorije, čini se da je izbor pao upravo na Jurića.

Zanimljivo je i da Romano javlja kako će sportski direktor postati Pedro Obiang. Riječ je o 34-godišnjem veznjaku iz Ekvatorijalne Gvineje, koji je 2025. stigao u klub za koji je prošle sezone i redovito nastupao. Sada su mu Talijani povjerili novu ulogu.

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Nova prilika

Jurić je u studenom prošle godine dobio otkaz u Atalanti. To mu je treći posao na kojem se zadržao vrlo kratko. Pretprošle sezone smijenjen je u Romi nakon manje od dva mjeseca. Potom je u prosincu 2024. preuzeo Southampton, iz kojeg je otišao početkom travnja nakon što je klub ispao iz Premier lige ranije nego ikoja druga momčad u povijesti.

Podsjetimo, Jurić je dosad najdulje bio u Torinu, kojeg je vodio od 2021. do 2024. godine. Ranije je bio trener Mantove, Crotonea, Genoe (tri puta) i Hellas Verone. Imao je nekoliko vrlo dobrih sezona, ali je nadaleko poznat po temperamentu i svađama s upravama klubova, piše Index.

Monza ušla u Serie A

Monza će od ljeta igrati u Serie A nakon što se vratila kroz Serie B. Na kraju sezone bila je trećeplasirana momčad druge lige. To joj je zaradilo put u doigravanje gdje je pobjedama protiv Juve Stabije i Catanzara izborila povratak u elitu.

Bila je standardan klub Serie A u šezdesetima, a nakon toga uslijedio je veliki pad. Prije osam godina vlasništvo je preuzela tvrtka Fininvest koju vodi obitelj Silvija Berlusconija, koji je preminuo prošle godine.

Zadnji put su Serie A igrali od 2022. do 2025. Prema Transfermarktu momčad im vrijedi malo manje od 48 milijuna eura te su po tome u ovom trenutku najslabija momčad lige.

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