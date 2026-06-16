Oprez, najopasnija zmija Europe vreba u prirodi: Na Braču se poskok skrio ispod loze!

Opreza nikad dosta, kaže narodna mudrost, i takav pristup spasio je prošlog vikenda radnika na Braču grdnih nevolja: izbjegao je ugriz jednog povećeg i za napad voljnog poskoka!

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Skrila se ljutica, najotrovnija i najopasnija zmija na Starom kontinentu (kod nas ih također ima u izobilju, a pogotovo su mrzovoljne i opasne u kasno proljeće) ispod loze, uživala u sjeni i toplini pa nije bila raspoložena za bilo kakva ometanja, makar su u pitanju poljoprivredni radovi. Srećom je radnik na vrijeme uočio sklupčanu zmiju pa je sve ostalo na bliskom susretu i fotografiji...

U Hrvatskoj prosječno godišnje 25 osoba zatraži liječničku pomoć zbog ugriza poskoka, a otrov (koji djeluje brže i jači je nego kod nekih vrsta kobri) odnosno ugriz odrasle zmije u nekim okolnostima može biti smrtonosan za čovjeka! Najvažnije je čim prije potražiti liječnika, serum tj. protuotrov i za to vrijeme se što manje kretati (eventualno imobilizirati ruku ili nogu gdje je zmija ugrizla) te oprati i pokriti ranu.