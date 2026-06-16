VIDEO Mali umjetnici s Korčule oduševili radovima: Ovako djeca vide ljepotu Prigradice

Kroz boje, pjesmu, more i neiscrpnu dječju maštu, učenici Likovne skupine Osnovne škole Blato ispričali su svoju jedinstvenu priču inspiriranu ljepotom Prigradice, Korčule i Dalmacije.

Polazeći od motiva mora, obale, ribarskog života i mediteranskog ugođaja, mali umjetnici prenijeli su na papir svoje dojmove i osjećaje o kraju iz kojeg dolaze. Njihovi radovi odišu vedrinom, kreativnošću i ljubavlju prema zavičaju, stvarajući šaroliku galeriju dječjih pogleda na ljepote otoka.

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Posebnu čar projektu daje pjesma „Maška na mulu“, uz koju je nastao i video koji povezuje likovno stvaralaštvo učenika s glazbom, morem i autentičnim dalmatinskim ambijentom. Na taj su način djeca kroz umjetnost izrazila svoju povezanost s mjestom u kojem odrastaju te pokazala kako ljepota svakodnevice može postati inspiracija za stvaranje.

Ovaj kreativni projekt još je jedan dokaz da dječja mašta nema granica te da se kroz umjetnost mogu ispričati najljepše priče o zavičaju, identitetu i pripadnosti, javlja Cro portal.

Pogledajte rad malih umjetnika i doživite Prigradicu njihovim očima.