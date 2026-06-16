Prva generacija maturantica baleta izlazi na pozornicu HNK-a Split

Baletni odjel Glazbene škole Josipa Hatzea Split s ponosom vas poziva na završni koncert Odjela za klasični balet i prvi maturalni koncert učenica klasičnog baleta. Koncert će se održati u srijedu, 17. lipnja, s početkom u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.

Ova posebna večer obilježit će kraj još jedne nastavne godine, ali i važnu prekretnicu za prvu generaciju maturantica Glazbene škole Josipa Hatzea koje nakon godina predanog rada, discipline i ljubavi prema umjetnosti plesa svoj školski put zaokružuju nastupom na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.

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Nastupaju učenici Odjela za klasični balet te maturantice: Sara Šarić, Cvita Žižić, Yanle Jin, Lara Duk, Ena Parlov i Ema Trumbić.

Baletni odjel Glazbene škole Josipa Hatzea Split poziva sve ljubitelje plesa, umjetnosti i kulturnih događanja da svojim dolaskom podrže mlade umjetnike i zajedno obilježe ovu značajnu večer.

Ulaznice su dostupne na blagajni HNK Split ili na linku.