Jiřina i Petr godinama su dolazili u Hrvatsku, poginuli su u nedjelju u strašnoj pomorskoj nesreći

U teškoj pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima, između otoka Šolte i Brača, smrtno je stradao bračni par iz Češke, Jiřina i Petr iz mjesta Bolatice u opavskoj regiji. Iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke, a njihovo je mjesto zavijeno u crno, piše češki Blesk, prenosi Index.

Tuga u rodnom mjestu

Petr je bio aktivan i omiljen član zajednice, poznat po svom smislu za humor. Sudjelovao je u radu općinske kulturne komisije i bio član humoristične plesne skupine koja je uveseljavala sumještane.

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"Dečki su u ženskim kostimima i s perikama izvodili Labuđe jezero i druge uspješne točke. Petr je bio i u općinskoj kulturnoj komisiji, uvijek spreman na šalu, bio je sjajan lik", rekao je jedan od prijatelja. Otkrio je i da je Petr prebolio rak, a prije deset godina sa suprugom je snimio film o tradicionalnom svadbenom običaju, u kojem su glumili mladence.

"Kad sam u nedjelju poslijepodne čuo za njihovu smrt, još sam se nadao da to nije istina, da je riječ o nekoj grešci. Nažalost, vijest je potvrđena. Djeca su ostala bez roditelja i bake i djeda, a mi bez prijatelja, izvrsnih i požrtvovnih ljudi", kazao je shrvani prijatelj.

Iskusni pomorci

Bračni par bio je poznat po ljubavi prema putovanjima i sportu, a u Hrvatsku su redovito dolazili ploviti. Prijatelji ističu da su bili vrlo iskusni. "Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i vodu. Uopće mi nije jasno što se moglo dogoditi da su se utopili.

Bili su iskusni moreplovci", prisjetio se prijatelj. Da su bili dugogodišnji i iskusni nautičari, potvrdio je i načelnik općine Bolatice, Herbert Pavera. "U Hrvatsku su na brod putovali dvaput godišnje, i to godinama", rekao je Pavera.

"Ogroman gubitak za cijelo mjesto"

Načelnik je izrazio duboku tugu zbog gubitka svojih sumještana te je u općinskoj vijećnici u znak žalosti izvješena crna zastava. "Ovo je ogroman gubitak ne samo za obitelj, već i za cijele Bolatice.

Strašno boli i suosjećam sa svima ožalošćenima. O tome što se moglo dogoditi na brodu možemo samo nagađati. No čak i ako istraga rasvijetli nesreću, nitko im neće vratiti život. Što bismo dali da su se vratili živi", izjavio je načelnik Pavera.

Detalji nesreće

U istrazi teške pomorske nesreće kod Splita, u kojoj su poginula četiri češka državljanina, pojavile su se nove neslužbene informacije. Prema njima, u trenutku kada je katamaran naletio na jedrilicu, za njezinim kormilom nije bio skiper, već jedan od stradalih putnika.

U nesreći su, podsjetimo, poginule četiri osobe, dok ih je četvero spašeno i prevezeno u splitsku bolnicu. Svi su češki državljani. Iz KBC-a su nakon pregleda pušteni skiper i dvije putnice, dok je jedna žena zadržana na liječenju zbog prijeloma kralježaka.

Istraga obuhvaća brojne svjedoke

Policija će, kako se očekuje, ispitati sve preživjele s jedrilice. Izjave će dati i zapovjednik katamarana, prvi časnik i kormilar, kao i putnici s katamarana koji bi mogli imati korisne informacije o okolnostima sudara.

Važan dio istrage mogli bi biti i francuski državljani koji su se u trenutku nesreće nalazili na obližnjoj jedrilici. Neslužbeno se doznaje da su snimili sam trenutak sudara, a ta bi snimka istražiteljima mogla biti od presudne pomoći u rasvjetljavanju događaja.

Rekonstrukcija događaja

Oba plovila kretala su se u istom smjeru, prema Hvaru. Jedrilica je isplovila iz Trogira i plovila je na motorni pogon, dok je brzi putnički katamaran Krilo Eclipse isplovio iz Splita. Na pramcu i desnom trupu katamarana vidljiva su oštećenja nastala u srazu.