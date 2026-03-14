Russell slavio u Kini nakon dramatične završnice

George Russell pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Kine nakon uzbudljive borbe za vodstvo i završnice koju je obilježio sigurnosni automobil. Vozač Mercedesa ciljem je prošao ispred Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona.

Russell je u subotnju sprint utrku od 19 krugova krenuo s pole-positiona i ovoga puta zadržao vodstvo u prvim zavojima, za razliku od situacije tjedan ranije na Velikoj nagradi Australije. Ipak, pritisak iza njega bio je velik. Hamilton je u jednom trenutku uspio proći ispred njega, ali se Russell ubrzo vratio u borbu.

Ključni trenutak utrke dogodio se u petom krugu kada je Russell odlučnim manevrom u 14. zavoju ponovno preuzeo vodstvo. Time je stvorio malu, ali važnu prednost ispred Hamiltona i Leclerca, koji je u utrku krenuo s četvrte startne pozicije.

Sigurnosni automobil zakomplicirao završnicu

Završni dio sprinta dodatno je zakomplicirao izlazak sigurnosnog automobila nakon što je sa staze trebalo ukloniti zaustavljeni bolid Nice Hülkenberga. Vodeći vozači iskoristili su neutralizaciju za kasni odlazak u boks, što je dodatno promiješalo poredak.

Leclerc je u završnici uspio prestići svog momčadskog kolegu Hamiltona i doći do drugog mjesta. Ciljem je prošao sa samo 0,6 sekundi zaostatka za Russellom.

Hamilton je, nakon zastoja u boksu gdje je morao čekati iza Leclerca, ipak uspio zadržati treće mjesto. U jednom trenutku pao je iza Landa Norrisa, ali je do kraja utrke ponovno došao do postolja.

Norris je sprint završio na četvrtom mjestu, dok je peti bio mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Talijan je imao težak početak utrke – nakon lošeg starta dobio je i kaznu od deset sekundi zbog sudara s Isackom Hadjarom u prvom krugu.

Rezultati sprint utrke

George Russell (Mercedes) – 33:38.998

Charles Leclerc (Ferrari) +0.674

Lewis Hamilton (Ferrari) +2.554

Lando Norris (McLaren) +4.433

Kimi Antonelli (Mercedes) +5.688